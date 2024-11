Light of Motiram : voici 16 min de gameplay du Horizon Palworld chinois

Light of Motiram continue sa campagne promotionnelle et vient de lâcher 16 minutes de son gameplay. L'occasion de constater que le jeu s'éloignera de Horizon Zero Dawn dans son gameplay pour se rapprocher d'un jeu de survie à la Palworld où il va falloir créer sa forteresse, récolter des ressources avant de partir à la chasse aux Mécanimaux qu'on va pouvoir capturer et dresser par la suite. Le studio Polaris Quest indique que pl

Malgré le fait qu'il ait suscité l'indignation dans les pays occidentaux,us de 100 mécanimaux personnalisables sont prévu dans le jeu et chacun d'entre eux possède ses propres capacité, permettant de profiter de modes de combat exclusifs et des traits de production spécifiques, les transformant ainsi en alliés des plus puissants. Light of Motiram se distingue aussi par le fait qu'il soit jouable en coopération, mais aussi par son gamplay basé sur des parades, des contres et des esquives avec timing parfait. Pour l'esthétique en revanche, on est évidemment sur un copié/collé de l'univers de Horizon, et on se demande si Guerrilla Games ou Sony Interactive Entertainment vont réagir comme Nintendo l'a fait avec Palworld pour réclamer 60 000$ pour violation de brevet sur des mécaniques de jeu, et non sur une prétendu ressemblance. Et oui, les accusations de plagiat, ce n'est pas si évident à prouver...