Dying Light The Beast : 30 minutes de gameplay en 4K, Techland lâche la Bête

Parmi les jeux que Geoff Keighley a montré lors de sa conférence Summer Game Fest 2025, Dying Light The Beast avait sa place. L'occasion pour le studio Techland de nous rappeler que le jeu débarquera le 22 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. On a eu droit à un trailer certes, mais les développeurs polonais ont également publier une grosse vidéo de gameplay d'une durée de 30 minutes quelques jours après pour combler les attentes des joueurs. On retrouve ainsi Kyle Crane, survivant des précédents épisodes, mais profondément changé. Forcément, en tant que résultat d’années d’expérimentations génétiques, il lutte désormais avec une part bestiale qui sommeille en lui. Concrètement, cela se traduit par une jauge de transformation, qui, une fois remplie, permet au joueur de libérer la "Bête" : un état de rage pure aux effets aussi jouissifs que destructeurs. Mais cette mécanique, bien que grisante, ne rend pas le jeu plus facile pour autant, puisque Dying Light The Beast se veut un titre où le danger rôde partout, et chaque rencontre peut être fatale. Les armes se dégradent, les munitions sont rares, les ressources limitées, rien n'est fait pour faciliter la vie au joueur.

Parmi les nouveautés majeures de ce Dying Light The Beast, on note les Rapaces, des prédateurs nocturnes qui ne sont pas de simples zombies évolués. Ce sont effectivement des chasseurs intelligents, rapides, organisés et si vous vous faites repérer par l'un d'entre eux, une chasse impitoyable va se déclencher. Heureusement, l’instinct de survie de Kyle permet de localiser les ennemis proches, d’anticiper les mouvements, voire de planifier des contournements. Mais cela ne garantit rien. The Beast est un jeu qui vous punit dès que vous baissez la garde. Pas question ici de foncer dans le tas, chaque combat est une prise de risque, et chaque balle tirée est une balle que vous n’aurez plus. Les armes de fortune sont cependant de retour, le crafting est central et les zones sécurisées deviennent des refuges indispensables, permettant de bricoler son arsenal, de dormir ou de reprendre son souffle.



Bien sûr, le parkour reste au cœur du gameplay, mais il est désormais au service de l’exploration et de la résolution d’énigmes environnementales. On grimpe pour accéder à un générateur, on escalade une cheminée pour contourner un poste de garde, etc. L’un des moments les plus forts de la séquence de gameplay de 3 minutes est sans doute la traque plutôt intense d’une Chimère à l’aide d’un gaz chimique. Reste à voir si, sur la longueur, cette intensité tient la route. Réponse définitive le 22 août 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.