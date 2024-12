Dying Light The Beast : un nouveau trailer avec du gameplay et une date de sortie

Dying Light The Beast a fait une apparition lors des Game Awards avec un nouveau trailer. C'était l'occasion pour le studio Techland de nous annoncer sa sortie à l'été 2025 et remercie aussi les fans de leur soutien, le jeu ayant déjà 1 million de wishlists sur Steam. On rappelle qu'il s'agit du troisième épisode de la franchise (déjà), mais qu'à la base il était question d'une extension qui a pris de l'ampleur depuis, pour finir en épisode complet. Niveau histoire, on va retrouver Kyle Crane bien sûr, qui va se retrouver face à l'homme qui lui a fait subir de violentes expériences pendant plus de dix ans. Il s'appelle en réalité Marius Fischer, le dernier descendant d'une grande et riche dynastie pharmaceutique de Castor Woods.

Révélé lors de la gamescom 2024 en août dernier,Convaincu que le pourcentage d'humanité qui a survécu à l'épidémie est faible, il s'est donné comme mission de rétablir l'ordre, peu importe ce qu'il en coûte. Afin de parvenir à ses fins, il utilise des souches de virus obscures afin d'atteindre son grand objectif qui reste un mystère, y compris pour Kyle Crane qui n'est qu'une petite pièce du puzzle que le Baron essaie de rassembler. Dans la vidéo, on retrouve quelques morceaux de gameplay, avec différentes armes différentes et des ambiances plutôt sympas, notamment en pleine forêt en pleine nuit.La sortie de Dying Light The Beast est prévue pour l'été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.