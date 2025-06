Re-Match : c'est 1 million de ventes en un week-end, Sloclap s'est réinventé

Après avoir attiré un millions de joueurs, grâce sans doute à sa sortie day one sur le Game Pass, le jeu Re-Match du studio parisien Sloclap a renforcé son succès, puisqu'on vient d'apprendre que ce dernier s'est vendu à plus d’un million de ventes en l'espace de quelques jours, le temps d'un week-end. Une manière directe de la part de Sloclap sa capacité à diversifier son catalogue, mais aussi à maîtriser les codes du marché compétitif du jeu en ligne. En l’espace de trois jours, Rematch a franchi plusieurs seuils symboliques, avec des chiffres partagés par le studio français :





- 1 million d’unités vendues sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5,

- 2,5 millions de joueuses et joueurs actifs,

- près de 12 millions de matchs joués,

- près de 60 millions de buts marqués,

- et des statistiques qui soulignent l’engagement du public, avec notamment plus de 69 millions d’arrêts de gardiens enregistrés.







Lancé le 19 juin, Rematch se positionne comme un jeu de football multijoueur à mi-chemin entre l’arcade et l’action tactique. En opposition frontale aux simulations traditionnelles, le jeu prend le parti de simplifier les règles du football réel (pas de fautes, pas de hors-jeu, pas de VAR) pour aller vers un gameplay plus direct, plus nerveux, et fondamentalement orienté vers le spectacle. Les parties se disputent en 3v3, 4v4 ou 5v5, en vue à la troisième personne, renforçant la sensation d’incarner un joueur unique, avec des mécaniques proches de celles d’un jeu de tir ou d’un brawler. Sloclap, qui a déjà fait ses preuves dans le combat rapproché avec Sifu et Absolver, transpose ici son savoir-faire à un tout autre registre, en mettant l’accent sur la réactivité, la coordination en équipe et la lisibilité des affrontements.







Succès à pérenniser

Les chiffres de ce premier week-end témoignent d'un succès sans commune mesure, et d'une belle compréhension du marché. Sloclap réussit ici à capitaliser sur une demande croissante pour des expériences multijoueur plus condensées, spectaculaires et compatibles avec des sessions courtes. Mais ce succès pose également une question : comment transformer cette forte traction initiale en engagement pérenne ? Le genre multijoueur compétitif repose sur la constance du contenu, l’équilibrage, la structuration communautaire, et, dans bien des cas, une feuille de route solide à moyen terme. Sloclap devra démontrer sa capacité à suivre cette cadence, dans un contexte où l’intérêt du public peut se déplacer rapidement. Reste à voir si Rematch réussira à s’installer dans la durée. Mais à ce stade, il s’agit indiscutablement d’un des lancements les plus remarqués de l’année dans la catégorie multijoueur. Et potentiellement, d’un tournant pour Sloclap dans le paysage vidéoludique français.