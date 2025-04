Rematch : le jeu de foot par les créateurs de Sifu va arriver cet été, nouveau trailer !

Révélé lors des derniers Game Awards, Rematch n'est autre que le nouveau jeu des développeurs de Sifu et c'est bien un jeu de foot. Un grand écart assez inattendu de la part des Français de Sloclap, qui se dresse comme une alternative arcade et ultra fun aux autres EA Sports FC et eFootball, qui misent tous les deux sur la simulation. On n'avait plus eu de nouvelles de la part de Rematch, mais le titre est de retour avec un nouveau trailer et surtout une date de sortie. C'est donc le 19 juin 2025 que le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series à un prix très accessible de 24.99€. Histoire de montrer aux joueurs qu'ils peuvent leur faire confiance, une bêta sera même lancée à partir du 18 avril sur www.playrematch.com/.Il sera possible de faire des matchs en 5v5 ou 4v4 contre d'autres joueurs du monde entier et ainsi de tester ce gameplay si atypique. Pas de fautes, pas de hors-jeux et pas de VAR, l'autre grande particularité, c'est qu'on ne contrôle qu'un seul joueur sur le terrain, en vue troisième personne en plus, ce qui va changer radicalement le point de vue.