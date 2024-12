Rematch : un jeu de foot arcade en vue 3è personne par les créateurs de Sifu

Parmi les surprises de la soirée des Game Awards, il y a eu Rematch, un nouveau jeu de football mais orienté arcade dans sa prise en main. Le titre aurait pu être rapidement oublié parmi les innombrables annonces de la cérémonie, mais c'était sans compter le nom du studio à l'origine de ce titre, à savoir Sloclap, les créateurs d'Absolver et de Sifu. Pour son troisième jeu, le studio parisien sort de sa zone de confort pour se lancer dans un jeu de football très orienté multijoueur, avec cette spécificité de ne contrôler qu'un seul joueur sur le terrain et avec une caméra placé juste derrière lui et rien d'autre. Un approche assez inédite et qui peut rappeler Rocket League su certains aspects. L'autre particularité de Rematch, c'est qu'on change de rôle à mesure que la situation évolue : de buteur à défenseur en passant par le poste de gardien, dont les capacités uniques ont été spécialement pensées pour répondre à ses exigences particulières.

A l'image de ces deux précédentes productions, Sloclap met l'accent sur un gameplay qui se veut précis et exigeant, avec une bonne maîtrise des dribbles, de la visée et du timing, trois éléments qu'on retrouvait déjà dans leur jeux de combat. Une approche à la fois originale et assez cohérente avec ce sport qu'est le foot où le skill du joueur est sollicité à tous les instants. Rematch proposera aussi un mode compétitif en 5v5, avec modes de jeu rapides et du contenu saisonnier après son lancement. Sa sortie est annoncée pour l'été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.