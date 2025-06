The Precinct : une mise à jour qui vire le partenaire

Sorti le 13 mai dernier, The Precinct n'a pas eu bonne presse, mais il s’est peu à peu imposé comme un OVNI vidéoludique, une sorte de sandbox urbain au look rétro-futuriste, qui mélange poursuites policières et esthétique neon-noir. Sa dernière mise à jour gratuite est bien plus qu’un simple ajout de contenu, puisqu'elle marque une envie de revoir sa proposition et de corriger ce qui n'a pas fonctionné au lancement, et le principal ajout de cet update s’appelle Solo Mode. Présenté comme un mode où l’agent Nick Cordell Jr. patrouille sans partenaire, il pourrait, à première vue, passer pour une variation anecdotique, mais en réalité, c’est une correction déguisée d’un défaut structurel : le système d’IA alliée, jugé par certains joueurs comme peu utile, voire encombrant, lors de phases d’intervention. En recentrant l’expérience sur le joueur seul face à la criminalité d’Averno, le studio entend revenir à une forme d’immersion plus contrôlée et plus fluide. Cela traduit aussi un recentrage sur ce qui fonctionne : l’expérience de patrouille libre, l’observation du rythme urbain, et l’improvisation des interventions. Le joueur devient enfin le seul moteur de sa narration, ce qui renforce le sentiment d’incarnation.





L’autre versant de la mise à jour concerne la personnalisation des véhicules et du protagoniste. Les six voitures de patrouille bénéficient désormais de cinq nouvelles livrées chacune, tandis que l’avatar jouable peut revêtir dix tenues, huit chapeaux et quatre types de lunettes. Cette mise à jour intervient à un moment-clé : le jeu intègre la Steam Summer Sale dès le 26 juin et profite d’une promotion sur le PlayStation Store jusqu’au 2 juillet. La mise à jour actuelle, en réorientant le gameplay autour du joueur, et en ajoutant des outils de projection identitaire, montre que le studio écoute, ajuste, et avance avec prudence.