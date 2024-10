The Precinct : c'est Microids qui va sortir les versions physiques du jeu

Alors qu'il est actuellement jouable dans le cadre du Stream Next Fest, The Precinct va avoir droit à sa sortie en édition physique grâce à Microids. L'éditeur français a en effet collaboré avec le studio Fallen Tree Games Limited et l'éditeur Kwalee pour confirmer que le jeu existera bien en dehors de Steam, du PlayStation Store et de la boutique en ligne Xbox. Un joli move de la part de Microids qui a compris l'engouement autour de ce titre qui nous permettra d'incarner le jeune officier Nick Cordell Jr. dans l'Amérique des années 1980. Son but sera de faire régner l'ordre et la justice, en empêchant le crime de s'étaler, sachant que ces dernier sont générés de manière procédurale, allant d'infractions de stationnement aux braquages de banques. Un partenariat qui rend heureux le CEO de Microids, Stéphane Longeard et Ben Forrester, VP Publishing PC et Consoles chez Kwalee.



Stéphane Longeard : "Nous sommes heureux d’annoncer la création de ce département « éditeurs tiers » qui va nous permettre de propulser notre savoir-faire vers de nouveaux acteurs, mais aussi de renforcer les relations avec nos partenaires historiques. Ces partenariats stratégiques montrent notre capacité à collaborer avec des acteurs majeurs du secteur, offrant ainsi une diversité et une qualité de jeux exceptionnelles à notre public. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de porter les versions retail de The Precinct à un public mondial et de continuer à enrichir notre catalogue avec des titres emblématiques. »





Ben Forrester : "Nous sommes ravis de nous associer à Microids pour faire découvrir The Precinct à un public plus large. Leur expertise en distribution physique s'aligne parfaitement avec notre vision du jeu, et ensemble, nous sommes déterminés à offrir une expérience de jeu exceptionnelle qui résonnera auprès des fans du monde entier."