The Precinct : les tests et les notes sont tombés, c'est un peu la déception

Sorti discrètement en ce mois de mai 2025, The Precinct avait tout du jeu de niche qui pouvait créer la surprise. Souvent comparé comme étant une espèce d'anti-GTA avec une patte rétro, à la fois esthétiquement et dans son approche, le jeu développé par le studio Fallen Tree Games promettait une plongée immersive dans les années 80 à la sauce cop show, entre course-poursuites enquêtes de terrain et ville ouverte inspirée des polars urbains. Mais si l’intention est saluée, l’exécution semble diviser, et cela se reflète très clairement dans les notes relevées sur Metacritic. Au moment de la publication de cet article, The Precinct affiche une note moyenne de 65/100 sur Metacritic, ce qui en fait l'une des déceptions évidentes de 2025. Une réception globalement mitigée, qui confirme ce que les previews laissaient entrevoir : un jeu attachant dans son esthétique et sa proposition, mais limité par son budget et sa technique.





Ce que la presse salue : L’ambiance rétro réussie Concept de GTA inversé Lesmécaniques liées au métier de flic : patrouilles, amendes, poursuites, etc. Le côté procédural : chaque session de jeu est différente