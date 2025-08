Hell is Us : présentation de ses donjons par Jonathan Jacques-Belletête, le Creative Director

C'est à la rentrée que Hell is Us débarquera sur PC et consoles et du côté de Nacon, on accélère la campagne promo avec une nouvelle vidéo. Il est question cette fois-ci de découvrir les donjons du jeu, à travers une vidéo de gameplay commentée par Jonathan Jacques-Belletête, Creative Director du jeu et qu'on a connu au même poste pour Deus Ex Human Revolution. À contre-courant des standards AAA aseptisés, Hell is Us revendique haut et fort son approche maison : le “Player-Plattering”. Derrière ce terme un peu abscons se cache une idée simple : redonner au joueur les clefs de l’exploration, ce qui veut dire pas de boussole, pas de radar, pas de minimap non plus. C'est les environnements qui nous parment et c'est au joueur d'observer et d'écouter. Et c'est ce qui est doublement demandé dans les donjons, qui deviennnt un espace d’expérimentation : il faut observer, déduire, et parfois échouer avant de comprendre. Hell is Us ne vous tiendra jamais la main, et c’est précisément pour cela qu’on a envie de s’y perdre.



La sortie de Hell is Us est attendue pour le 5 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.