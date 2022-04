Hell is Us : voici le nouveau jeu du directeur artistique de Deus Ex, ça tourne sur l'Unreal Engine 5

des créatures surnaturelles - rappelant d'anciennes stèles et monuments de la région - sont apparues récemment. Contrairement aux habitants qui semblent être démunis face à ce qu'ils appellent "La Calimité", le héros pourra compter sur des armes et autres gadgets spéciaux afin de combattre ces monstres.



On vous laisse regarder tranquillement le trailer en précisant que la sortie de Hell is Us est programmée pour 2023 sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.





Jonathan Jacques-Belletête, le directeur artistique de Deus Ex : Human Revolution et de Deus Ex : Mankind Divided, sans oublier sa contribution aux Gardiens de la Galaxie.D'après ce que l'on nous explique, il s'agit du projet le plus ambitieux de l'histoire du studio. "Avec Hell is Us, notre objectif est de renouer avec la grande époque de l'aventure et de l'exploration, explique Jonathan Jacques-Belletête. Ici, le journal de quête et les points d'intérêt sur la map sont inutiles : nous voulons que les joueurs s'imprègnent de l'aventure et ne soient guidés que par leur réflexion et leur instinct." Une formule qui n'est pas sans rappeler un certain The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Concernant Hell is Us, il est présenté comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne dans un monde semi-ouvert où l'on incarnera un personnage à la recherche de ses origines alors que son pays doit faire face à une guerre civile. Pour couronner le tout,