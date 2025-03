Hell is Us : pas de marqueurs, pas de boussole, pas de map, un open world full débrouille

Jonathan Jacques-Belletête (directeur artistique sur Deus Ex Human Revolution), c'est au joueur qu'est donné la confiance. C'est à lui de se débrouiller, d'être curieux, de bien écouter ce que les PNJ nous disent, et d'observer les environnements pour se repérer. Attention, cela ne signifie pas que vous devez constamment vous prendre la tête pour progresser, car le jeu fait en sorte d'être intuitif dans ses recherches et de pousser le joueur à se diriger vers les bons endroits. La philosophie de Hell is Us est simple : si votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose à faire dans une zone, il y en a probablement. Un jeu qui va payer la curiosité, mais cela dit, p

La sortie de Hell is Us est attendue pour le 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.





Dans une industrie saturée de jeux open world, avec toujours les mêmes structures et mécaniques, Hell is Us va tenter une approche à contre-courant, limite radicale. Pas d'incateurs pour vous dire quoi faire dans le monde ouvert, pas de map à ouvrir pour savoir où vous vous situez, pas de boussole non plus pour indiquer votre chemin, dans le prochain jeu deour les gens qui aiment les défis, certains secrets nécessiteront une observation et une déduction minutieuses pour être découverts. Voilà une approche fort différence à ce que le jeu vidéo nous habitue depuis 30 ans, de quoi se hyper pour ce projet...