Hell is Us : 15 min de gameplay, quand Death Stranding croise la route de The Last of Us et Dark Souls

plongé dans l’horreur d’une guerre civile, au passé tourmenté et psychologiquement blessé, qui va partir en quête de ses origines. Il va donc retourner dans le village où il a grandi,

Jova, situé dans le pays d’Hadea.









Dans la vidéo des 15 min, Jonathan-Jacques Belletête qui est le game director, explique que l'équipe en charge du développement a plus de 20 ans d'expérience dans le jeu vidéo et qu'ils ont imaginé Hell is US avec un game design nostalgique. Ne pas prendre le joueur par la main fut l'un des leitmotiv et c'est la raison pour laquelle on ne trouvera aucun marqueur dans le jeu, pas même un journal de quête. L'idée est de laisser le joueur explorer ce monde en désolation, de trouver son chemin par lui-même, car Hell is Us est aussi un jeu d'exploration. Il va juste falloir s'appuyer sur les repères visuels et même sonores pour se diriger vers la mission suivante, sachant que notre soldat sera accompagné d'un drone, répondant au nom de Kapi. Il lui sera d'une grande aide pour déchiffrer pas mal de choses, mais aussi lui servira d'appui dans les combats. Concernant les affrontements, Hell is Us se refuse d'être un jeu punitif et c'est la raison pour laquelle il va s'éloigner des Souls-like classique. Notre soldat sera habillé d'une longue cape très stylisée et se battra avec une épée rectangulaire, elle aussi intriguante, tout comme ses ennemis à l'apparence alien très marquée.





Sans doute l'une des plus belles sensations du State of Play du Tokyo Game Show 2024, Hell is Us est déjà de retour avec une nouvelle vidéo. D'une durée de 15 minutes, elle a pour but de nous donner plus de biscuit et de découvrir ce qui nous attend dans ce jeu d'action qui rappelle un peu Death Stranding dans son côté surnaturel, Dark Souls pour l'approche des combats (mais de manière beaucoup plus légère) et The Last of Us dans son univers post-apo. On va en effet incarner Rémi, un soldatLa sortie de Hell is Us est attendue pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.