Hell is Us : le jeu du créateur de Deus Ex dévoile enfin son gameplay, ça a l'air bien vénère !

Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided et Marvel’s Guardians of the Galaxy, il a désormais pour objectif de nous montrer son nouvel univers. Hell is Us va nous raconter comment un soldat vêtu d'une longue cape, d'une capuche et d'une épée rectangulaire va partir

On avait presque oublié son existence et pourtant, Hell is Us est sans doute l'une des plus belles sensations du State of Play dédié au Tokyo Game Show 2024. Devéloppé par le studio Rogue Factor pour l'éditeur français Nacon, Hell is Us a en effet dévoilé son gameplay et on peut le dire, le jeu est à la fois ambitieux et fort prometteur. Avec Jonathan Jacques-Belletête à la tête du projet, il y a de quoi être enthousiasmé, lui qui a travaillé surà la recherche de ses origines au sein des différentes régions d’un pays en proie à la guerre civile. L’autarcie quasi-totale de cette contrée cache un lourd secret : l’apparition récente de créatures surnaturelles rappelant d’anciennes stèles et monuments du pays.

Par ailleurs, le jeu propose une approche de game design singulière, retranscrite à travers le terme de « player-plattering ». Ce concept s’oppose à celui du « silver-plattering », qui consiste à sur-expliquer et à livrer toutes les réponses aux joueurs sur un plateau d’argent. Avec Hell is Us, le studio a souhaité revenir aux sources du jeu d’aventure en encourageant l’exploration et la réflexion, et en éliminant les formes d’assistance traditionnelle. Ici, pas de cartes détaillées, de marqueurs de quêtes, ou de boussole révélant les points d’intérêts : les joueurs devront faire appel à leur intuition, ainsi qu’à leur sens de l’observation et du raisonnement pour progresser dans l’aventure et découvrir les secrets de ces terres mystérieuses.



La sortie de Hell is Us est attendue pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.