Hell is Us : nouveau trailer de gameplay et une date de sortie aussi

Parmi les innombrables jeux qui ont été dévoilés lors du State of Play du 12 février 2025, Hell is Us a fait une petite apparition. Cela faisait plusieurs mois (depuis septembre dernier) que nous n'avions pas eu de ses nouvelles, et c'est désormais chose faite, puisque non seulement on a eu droit à un nouveau trailer avec du gameplay, mais en plus, on sait que le jeu sortira le 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Cette nouvelle vidéo est aussi l'occasion pour présenter le protagoniste, Rémi et qui a été doublé par Elias Toufexis, qu'on connaît pour ses rôles dans Star Trek Discovery, Supernatural, Esprits Criminels, The Expanse, pour ne citer qu'eux. Mais dans le jeu vidéo, Elias Toufexis a surtout incarné Adam Jensen de la saga Deus Ex. Jonathan Jacques-Belletête, directeur artistique et créatif sur Hell is Us, avait d’ailleurs déjà collaboré avec Elias Toufexis à cette occasion, lorsqu’il avait en charge la direction artistique de la licence.





Pour celles et ceux qui ont manqué l'actualité autour du jeu, sachez que Hell is Us est un jeu d’action-aventure à la 3ème personne mêlant combats au corps-à-corps, exploration et intrigue, avec cette envie de ne pas prendre le joueur par la main. Tout doit se découvrir de manière instinctive et organique, avec des environnements qui pousse à la réflexion et à l’observation. Dans Hell is Us, les joueurs incarnent Rémi, protagoniste parti à la recherche de ses origines dans un pays en proie à la guerre civile. L’autarcie quasi-totale de cette contrée cache un lourd secret : l’apparition récente de créatures surnaturelles rappelant d’anciennes stèles et monuments du pays.