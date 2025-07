Cobra Space Adventure : on y a joué, catastrophe en vue ou bonne surprise inattendue ?

À deux mois de sa sortie officielle, Cobra, le jeu vidéo édité par Microids et développé par le studio Magic Pockets basé à Torcy, demeure étonnamment discret. Depuis son annonce, la communication autour du titre s’est révélée pour le moins minimaliste : deux bandes-annonces particulièrement succinctes en deux ans, un livestream chez MisterMV durant Games Made in France passé relativement inaperçu… et c’est à peu près tout. Il faut dire que Microids traverse actuellement une période particulièrement délicate. Depuis janvier, l’entreprise est en pleine phase de restructuration, accompagnée de licenciements, ce qui ne présage rien de très serein du côté de Rosa Parks. Malgré ce contexte tendu, Space Adventure Cobra est bel et bien prévu pour le 26 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. À l’occasion du Steam Next Festival 2025, j’ai enfin pu mettre la main sur une démo jouable du titre — Microids n’ayant pas jugé bon d’organiser de sessions de preview pour la presse. Il est donc temps de livrer mes impressions. Alors, naufrage en perspective, ou agréable surprise à l’horizon ?





Ma dernière prise de parole au sujet de Cobra remonte à septembre 2024, lors de la révélation de son gameplay. Ma réaction fut sans appel : une véritable douche froide. Graphismes peu engageants, animations d’un autre âge, et un positionnement étonnant en tant que shooter-platformer en 2.5D... L’ensemble m’avait paru manquer cruellement d’ambition, et surtout de moyens. Et malheureusement, la démo proposée lors du Steam Next Fest n’a pas su dissiper ce premier ressenti. Depuis, chacun s’est résolu à accepter que cette adaptation vidéoludique de Cobra reflète avant tout la vision de Microids, avec les contraintes budgétaires que cela implique. Le studio Magic Pockets a fait ce qu’il a pu en deux années de développement pour transposer à l’écran les aventures de l’un des héros les plus emblématiques de la pop culture japonaise.







Je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises : autant Goldorak évoque l’enfance, autant Cobra, c’est presque sacré. L’œuvre de Buichi Terasawa incarne le génie d’une époque révolue, mêlant western, space opera, piraterie, séduction, et un brin d’érotisme. Le personnage de Cobra, inspiré des traits de Jean-Paul Belmondo et de son flegme cinématographique des années 1960 (L’Homme de Rio en tête), est un condensé de style et de charisme. Même les prénoms des sœurs Royale (Dominique et Catherine) rendent hommage à deux icônes françaises des années 70 : Dominique Sanda et Catherine Deneuve. Si Alexandre Aja avait un temps envisagé une adaptation cinématographique, le projet est malheureusement tombé à l’eau. Plus récemment, lors du Festival du film d’animation d’Annecy 2025, on apprenait que la société française Mangouste Anim avait acquis les droits pour produire une nouvelle série animée. Une excellente nouvelle… mais qui rappelle aussi la difficulté de moderniser un tel monument sans le trahir. Cela dit, Nicky Larson a bien réussi son passage au live-action via Netflix — preuve qu’avec respect et finesse, l’impossible n’est pas toujours hors de portée.









TECHNIQUEMENT DATÉ, ARTISTIQUEMENT BANCAL



La démo confirme malheureusement l’impression d’un jeu développé avec des moyens limités. Le cel-shading est sommaire, la modélisation des personnages laisse franchement à désirer, et les animations évoquent plus le jouet articulé que le héros charismatique. En 2025, à l’heure où la concurrence est féroce, cela passe très mal. Aucune cinématique originale n’est proposée : les développeurs ont tout simplement réutilisé des extraits de l’anime pour pallier ce manque, mais le résultat laisse à désirer. Le format 4:3 grossièrement étiré en 16:9 dénature les visuels, créant un décalage esthétique criant entre le jeu et la série originale. On comprend bien que les contraintes budgétaires aient pesé lourd, mais à une époque où certains développeurs indépendants réalisent des merveilles seuls dans leur chambre, cet argument ne convainc plus.









DES EFFORTS APPRÉCIABLES, MAIS INSUFFISANTS ?



Quelques points positifs sont néanmoins à souligner. Le doublage français est bien présent, avec un comédien tentant de reproduire la voix grave de Jean-Claude Montalban. Cela dit, on peut s’étonner que Microids n’ait pas simplement fait appel à Montalban lui-même. Les puristes seront tout de même ravis d’apprendre qu’une version japonaise sera également disponible. Le générique français, quant à lui, est absent pour des raisons de droits évidentes, mais l’opening japonais, réenregistré, est bien là. Un peu trop sage à mon goût, mais sa présence reste appréciable. Sur le plan ludique, Cobra révèle néanmoins quelques idées intéressantes. Contrairement à ce que certains auraient pu attendre, il ne s’agit pas d’un metroidvania, mais d’un jeu d’action-plateformes linéaire, au challenge relevé. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, du mode “histoire” au mode “hardcore” où chaque instant devient un test de réflexes.









Côté influences, on devine des emprunts à Metroid Dread pour les mécaniques de tir avec le Psychogun, à Contra pour l’intensité run & gun, et même à Prince of Persia The Lost Crown pour l’aspect plateforming. Cobra peut tirer dans toutes les directions, charger son rayon Delta pour une explosion ciblée, ou encore utiliser un tir directionnel géré au stick analogique. S’ajoutent quelques attaques au corps-à-corps très basiques, et un cigare aux fonctions doubles : respiration aquatique et grenade improvisée. Astucieux. Le jeu couvrira les 12 premiers épisodes de l’anime, centrés sur l’arc des trois sœurs Royale, avec la présence de personnages emblématiques comme Crystal Boy (l’homme de verre en VF) et Sandra, qui interviendra en tant que boss. On nous promet 12 niveaux divisés en missions, avec un rythme soutenu et une difficulté bien dosée. En prime, Lady (Armanoïde), Jane et Dominique seront également jouables, chacune disposant d’un gameplay spécifique.









Prévu pour le 26 août 2025, le titre est encore en phase de polishing. L’intention est louable : proposer un véritable jeu d’action, exigeant et généreux, avec des moyens limités. L’enrobage n’est pas des plus séduisants, mais le fond semble honnête. Ce qui m’inquiète davantage, c’est le désintérêt général. Les bandes-annonces peinent à dépasser quelques milliers de vues sur la chaîne YouTube de Microids, la couverture médiatique est quasi inexistante, et sur Steam, seuls 54 commentaires ont été postés à l’heure où j’écris ces lignes. Un constat amer, tant le personnage de Cobra ne mérite pas une telle indifférence.