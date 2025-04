Cobra The Awakening : le nouveau trailer confirme 3 personnages jouables

Space Adventure Cobra The Awakening dévoile enfin son premier vrai trailer de gameplay. D'une durée de 1"36 min, cette vidéo enchaîne les mini-séquences pour nous confirmer que Cobra sera agile, pourra faire des bonds de 10 mètres et tirer avec son psychogun dans toutes les directions, comme un bon vieux héros de run & gun. Mais il ne sea pas le seul à participer à cette aventure, puisqu'on apprend que Armanoïde (Lady en VO) et Jane feront partie des protagonistes jouables, chaque personnage disposant de ses propres aptitudes, mais pas trop quand même. Le communiqué de presse nous indique que le jeu nous fera voyager de planète en planète

Après les images il y a une dizaine de jours,afin de sauver les soeurs Royal dont le destin est lié à un trésor que convoitent les Pirates de l’Espace. Le jeu couvrira les 12 premiers épisodes (c'est très court, on sait) et Microids promet que l'aventure sera fidèle à l'animé, avec de l'humour, de la bravoure et de l'aventure. Trois modes de difficulté ont été prévues par "le talentueux studio Magic Pockets" (sic), avec en prime un mode coopération à deux joueurs.La sortie de Space Adventure Cobra The Awakening est attendue pour le 26 août 2025 sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series