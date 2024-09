COBRA : douche froide en voyant le gameplay du jeu de Microids... 🥲

Il aura donc fallu attendre Septembre 2024 pour que Microids daigne enfin montrer les premières images de Cobra, l'oeuvre de Buichi Terasawa qui nous a quitté l'année dernière, un peu subitement. Depuis l'annonce il y a un an et demi, les fans du manga se demandait quel type de jeu Microids allait nous proposer et c'est désormais acté, il s'agira d'un jeu à scrolling horizontal, un peu à la manière de Metroid, Contra ou plus récemment Prince of Persia The Lost Crown. Je suis allé faire un tour dans les commentaires sur notre site, sur notre compte Twitter et notre page Facebook et ce qui en ressort, c'est que les gens attendaient tout sauf un jeu à la Metroid. C'est sûr qu'en 2024, à l'heure de la PS5 Pro et de l'Unreal Engine 5, on a envie d'avoir des jeux qui nous arrachent la rétine. Sauf que malheureusement, il faut que le budget et le savoir-faire suivent aussi. Et je ne pense pas me tromper en disant que malgré toute leur passion et toute l'envie de bien faire, Microids est bloqué par un plafond de verre, celui du budget. Je ne connais pas celui qui a été alloué pour ce Cobra, mais en choisissant le jeu 2.5D à scrolling horizontal, on fait clairement des économies d'échelle. Ça demande moins de ressources que le TPS qui aurait en plus nécessité des cinématiques et de la mocap, qui aurait coûté des millions et des millions d'euros. Mais posons-nous la question différemment. Si Microids ne s'intéressait pas à Cobra, qui d'autres l'aurait fait très sincèrement ? Personne en vrai. C'est comme Goldorak. Si le jeu de 2023 existe, c'est bien parce qu'il y a des amoureux de cette époque révolue chez Microids. Attention, je ne dis pas que c'est bien et que vu le résultat que fut Goldorak, on se serait bien abstenu de ruiner la licence, mais malgré cet échec artistique, il y a des envies, malheureusement bloquées par des budgets insuffisants.









Du coup, qu'en est-il de Cobra ? Cobra, c'est encore plus compliqué. Parce que autant Goldorak c'est l'enfance qui parle, sans compter que c'est le héros qui a façonné toute la japanim en France par la suite, mais Cobra... Cobra, on touche au sacré... Les personnages, l'univers, l'histoire, la musique jazzy-funky, les scènes d'action mémorables, le psychogun ou Rayon Delta en VF, le flow de batard de Cobra, inspiré de notre Jean-Paul Belmondo à nous... Nan Cobra, c'est relève du domaine du sacré et effectivement, le voir débarquer dans le jeu vidéo par la petite porte, c'est un peu déceptif.







Ce qu'il faut savoir, c'est que Microids a confié le développement à un studio français du nom de Magic Pockets. C'est un studio méconnu du grand public et qui existe pourtant depuis plus de 20 ans. La société est basée à Torcy dans le 77 et Cobra est leur premier vrai projet d'envergue, le studio n'ayant fait que des adaptations de titres pas toujours très excitants en version mobiles ou consoles portables. Genre Léa Passion, Tim Power, Bakugan, Mini Ninjas, Popeye, Catwoman, que des adaptations et des commandes pour des gros éditeurs, et c'est justement l'occasion pour eux de sortir de leur routine habituelle. C'est le même schéma créatif que le studio nantais Endroad avec Goldorak...









Ce qu'on sait pour le moment, c'est que le jeu suivra les 12 premiers épisodes de la série animé, ce qui signifie qu'on ira jusqu'à la planète Zados où se cache ce trésor incroyable, celui planqué dans une pyramide, mais aussi qu'on ne pourra pas avoir droit au rug-ball et ça, c'est déjà une déception. Ceux qui connaissent le manga et l'animé par coeur savent que Cobra va affronter Sandra, à la recherche de l'arme suprême, qui est en réalité un oeil en forme d'oeuf, et qui va lui permettre de devenir un colosse en or, ce qui va obliger Cobra et Armanoïde de redoubler d'intelligence pour venir à bout d'elle. Un moment fort, puissant qu'on espère retrouver dans le jeu de Microids, mais avec un tel rendu de jeu à la Metroid, on se demande bien comment un personnage comme Sandra pourra faire exploser toute sa rage. Mais croisons les doigts fort pour que la passion de Microids et des développeurs de Magic Pockets nous permette a minima d'avoir un bon jeu, parce que le potentiel est énorme.







Comme je l'ai dit en début de vidéo, certains journalistes ont eu l'opportunité de tester le jeu lors de la gamescom sur le stand de Microids et ce qui en ressort, c'est que le jeu parvient à plonger le joueur dans l'ambiance nostalgique de l'animé des années 80. Tous les personnages qui apparaissent dans les 12 premiers épisodes sont dans le jeu, ça été confirmé par le producteur du jeu, Nouredine Mohammed Saad, qui était producteur sur Goldorak avec Julien Hubert, que vous connaissez sous le pseudo de Julo. Donc oui, l'homme de verre sera dans le jeu et j'espère que son traitement a été fait avec la plus grande fidélité et le plus grand soin, lui que je considère comme un antagoniste de fou-malade. Evidemment, qui dit Crystal Boy dit forcément les soeurs Royal et là aussi, ça été confirmé, Dominique, Jane et Catherine et leurs tatouages dans le dos seront dans le jeu.







Dans l'article de Famitsu, on apprend que Microids a eu le feu vert des ayants-droits pour utiliser les images telles quelles, qu'il y aura des cinématiques pour faire le lien entre les missions, mais la question que je me pose là, maintenant, tout de suite, c'est de savoir si ce sont des cinématiques animées et travaillées ou des dialogues statiques soporifiques comme ce fut le cas dans Goldorak. La question mérite d'être posée. Autrement, le jeu comportera 20 missions qui reprendront des scènes majeures de l'animé, comme la base de Cobra, la ville, la prison ou bien encore le cimetière.







En termes de gameplay, Famitsu nous indique que Cobra pourra faire appel à son rayon Delta bien sûr et que ce dernier pourra changer de trajectoire. On le voit d'ailleurs dans le teaser qu'il est capable d'être dirigé comme un missile téléguidé et abattre plusieurs ennemis à la fois. Il y aura aussi une attaque chargée pour plus de dégâts et de déflagration. Mais le Psychogun ne sera pas la seule arme de Cobra, puisqu'il pourra aussi utiliser son pistolet classique, tandis que d'autres gadgets ont été mis à disposition, comme le cigare de Cobra peut également être utilisé comme lampe. D'ailleurs, dans un épisode, Cobra utilise son cigare comme d'une bouteille d'oxygène et je me demande bien si cette mission sera dans le jeu... Parmi les autres infos croustillantes révélées toujours par Famitsu, on apprend que le jeu Cobra sera jouable en coop' et le 2è joueur incarnera le Cobra original, celui avant son opération chirurgical.







Enfin, sachez que le jeu sera disponible en 3 langues : le japonais, l'anglais et le français et pour le coup, je ne sais pas vous dire si Jean-Claude Montalban a été casté pour faire la voix iconique de Cobra en français... Space Adventure Cobra Awakening par Microids et Magic Pockets est prévu pour 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et même PS4 et Xbox One. On croise les doigts pour que le jeu soit a minima plaisant à jouer, à défaut d'être le jeu qu'on attendait tous...