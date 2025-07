Cobra The Awakening : Microids lâche enfin le trailer de gameplay, c'est varié

Space Adventure Cobra The Awakening et Microids a enfin révélé le trailer de gameplay de son jeu - il était temps ! Même si l'éditeur français a posté quelques secondes de son jeu ici et là sur les réseaux sociaux, rien de bien concret jusqu'à présent. Mais cette fois-ci, en un peu moins de deux minutes, on a accès à de nombreuses séquences qui annoncent pas mal de variété dans les environnements et les situations. Rappel : le jeu couvrira les 12 premiers épisodes de la série animée

Nous sommes à un petit plus d'un mois de la sortie dede 1982, avec en toile de fond le fameux arc du Trésor du Capitaine Nelson.Cobra, son mythique rayon Delta greffé au bras gauche, et sa partenaire cybernétique Armanoïde repartent donc pour une virée intergalactique entre bastons stylisées, humour pulp et héroïsme cabotin. Le tout enrobé d’un gameplay action-platformer à l’ancienne, avec son lot de pièges vicieux, de planètes exotiques, de sauts pas toujours très millimétrés (on y a joué, on sait ce qu'on dit) et de chauve-souris et des momies (sic) à dégommer au Revolver Colt Python 77. Cobra pourra aussi dégainer ses gadgets signature, du cigare-piège au lance-grappin, et faire chauffer son arsenal dans un univers bourré de références, de dialogues ciselés et d’ennemis bien barrés comme l’inquiétant Homme de Verre ou les redoutables Sœurs Royal. Mention spéciale au mode coop à deux joueurs, qui devrait rajouter une bonne dose de fun à une aventure déjà bien musclée.

Côté contenu, Microids a peut-être annulé son édition collector avec figurine, mais l'éditeur de Rosa Parks a néanmoins prévu des éditions physiques limitées avec artbook, skin Smoking classe comme un générique de James Bond, mission bonus “La Roulette de la Mort”, bande originale et même un mode histoire taillé pour tous les profils, des vétérans de la manette aux nostalgiques en quête de sensations d’époque. Le rendez-vous est fixé au 26 août 2025 pour savoir si le studio français de Torcy a réussi son pari...