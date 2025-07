STALKER 2 arrive enfin sur PS5 : sortie prévue pour fin 2025 avec un trailer un peu spécial

C’est désormais officiel : STALKER 2 sortira bien sur PS5. L’information, confirmée par GSC Game World le 9 juillet via leur compte X (ex-Twitter), met fin à des mois de spéculations. Dans un message succinct, le studio déclare : « The Perimeter expands, STALKER 2: Heart of Chornobyl is officially announced for PlayStation 5. » En langue française, cela signifie "La Zone s’étend. STALKER 2: Heart of Chornobyl, initialement sorti en exclusivité sur Xbox Series et PC, débarquera officiellement sur PlayStation 5 en fin d’année 2025". Une nouvelle qui ravira les joueurs Sony, qui découvriront le jeu avec une année de décalage du coup. Sorti initialement en novembre 2025 sur Xbox Series X|S et PC, STALKER 2 arrivera à la fin de l'année 2025, sans préciser si une version physique est prévue ou si un accès anticipé sera proposé. La sortie sur PS5 devrait permettre à GSC de toucher un public encore plus large, et pourquoi pas, relancer l’intérêt pour d’éventuels contenus additionnels.