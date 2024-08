STALKER 2 : une présentation de 35 min avec du gameplay inédit

Attendu pour le 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series, STALKER 2 est un projet qui a connu bien des galères de développement. Forcément, avec une pression monstre et une guerre qui éclate en Ukraine, l'impact est aussitôt immédiat, surtout quand il faut délocaliser ses studios et enterrer certains membres de l'équipe parti se battre contre les forces de Poutine. Mais du côté de GSC Game Word, on ne lâche rien et cette vidéo de 35 minutes nous le prouve une fois encore. C'est en effet le temps que se sont donnés les développeurs pour parler de leur jeu et des coulisses de production. La directrice artistique Mariia Grygorovych, le réalisateur Yevhen Grygorovych, l'architecte du monde Dzmitry Anoshka ou encore le directeur des cinématiques Ingwar Dovgoteles prennent chacun à leur tour la parole pour parler des régions qui composent le monde de STALKER 2.Il y en aura 20 au total avec ce sentiment que chacune de ces zones sont un jeu à part entière. Le gameplay est lui aussi évoqué et une grande mission dans des marais hostile nous est présenté. L'occasion de voir comment s'articulent les mécaniques, le gunplay, l'IA des ennemis et l'ambiance générale, qui doit nous mener vers une certaine solitude. Parmi les éléments de jeu qui vont participer à rendre l'atmosphère unique, c'est le cycle jour-nuit dynamique avec ses conditions météorologiques qui vont changer en temps réel. On a hâte de tester tout cela.