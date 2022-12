S.T.A.L.K.E.R. 2 : une nouvelle grosse vidéo de gameplay en 4K, juste avant 2023

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, toujours en développement du côté de l'Ukraine. Attendu pour le 8 décembre 2022 avant que la guerre contre la Russie n'éclate, le FPS est désormais attendu pour 2023, sans plus de précisions, mais les nouvelles images en 4K nous permettent de constater que le studio est bien à l'oeuvre sur cette suite, toujours aussi impressionnant visuellement. L'ambiance est d'ailleurs toujours aussi pesante, avec une menace permanente, entre les factions qui s'entretuent et les créatures qui s'échappent, il va falloir être prudent. Le surnaturel semble d'ailleurs avoir été développé dans cette suite, avec des événements étranges qui se mêleront aux expériences scientifiques occultes réalisés dans la zone sinistrée.