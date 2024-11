S.T.A.L.K.E.R. 2 : déjà 1 million de ventes, mais les développeurs s'excusent pour les bugs

Un million de copies vendues pour S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl en l'espace de deux petits jours, le soulagement est de rigueur pour les développeurs de GSC Game World, qui n'ont de cesse de remercier les joueurs pour ce soutien indéfectible. Et en effet, le studio ukrainien peut être reconnaissant envers leur communauté, surtout quand on sait à quel point le jeu est sorti dans une version cabossée, même avec le patch de 140 Go qui a été déployé le jour de la sortie. Car même si les fans sont heureux de retrouver l'âpreté de la Zone, difficile de ne pas pointer du doigt les énormes soucis d'optimisation de la version PC. GSC Game World s'est d'ailleurs fendu d'un message pour expliquer qu'ils sont en train de continuer à travailler d'arrache-pied pour améliorer l'expérience, mais aussi corriger tous les bugs qui sont présents. Voici d'ailleurs ce qui a déjà été corrigé par les développeurs. Ouais, c'est costaud.









« Au cours des derniers jours (à partir de la première version de révision), notre équipe a corrigé 1 125 problèmes. Parmi ceux-ci, on trouve :

70 bugs « Priorité 0 » : dont 32 bloqueurs critiques de procédure pas à pas.

dont 32 bloqueurs critiques de procédure pas à pas. 511 bugs « Priorité 1 » : problèmes majeurs, dont 36 bloqueurs de procédure conditionnelle pour lesquels des solutions de contournement étaient initialement nécessaires.

problèmes majeurs, dont 36 bloqueurs de procédure conditionnelle pour lesquels des solutions de contournement étaient initialement nécessaires. 544 Bugs « Priorité 2-5 » : problèmes mineurs affectant le gameplay.

problèmes mineurs affectant le gameplay. 111 crashs résolus : garantir une expérience de jeu plus stable.

garantir une expérience de jeu plus stable. 135 tâches mineures terminées : principalement des optimisations et des améliorations supplémentaires.

Problèmes notables résolus : Voici quelques-uns des problèmes clés que vous avez pu rencontrer et qui sont désormais résolus :

Sons d'armes manquants : certaines armes n'avaient pas de sons de tir, ce qui affectait gravement l'immersion. Ce problème a été résolu et les effets sonores appropriés ont été restaurés.

certaines armes n'avaient pas de sons de tir, ce qui affectait gravement l'immersion. Ce problème a été résolu et les effets sonores appropriés ont été restaurés. Compatibilité des nœuds de quête pour les sauvegardes : nous avons corrigé un problème avec les conditions QuestNodeState pour les joueurs utilisant des sauvegardes plus anciennes. Les problèmes de compatibilité ont été résolus, garantissant que les joueurs peuvent progresser sans avoir besoin de redémarrer ou de recharger à partir de points antérieurs.

nous avons corrigé un problème avec les conditions QuestNodeState pour les joueurs utilisant des sauvegardes plus anciennes. Les problèmes de compatibilité ont été résolus, garantissant que les joueurs peuvent progresser sans avoir besoin de redémarrer ou de recharger à partir de points antérieurs. Verrouillage du dialogue avec les PNJ : les joueurs restaient bloqués dans une boucle de dialogue avec le PNJ Gaffer pendant « On the Edge » sans possibilité de quitter la conversation. Ce problème a été résolu, permettant aux joueurs de quitter les conversations en douceur.

les joueurs restaient bloqués dans une boucle de dialogue avec le PNJ Gaffer pendant sans possibilité de quitter la conversation. Ce problème a été résolu, permettant aux joueurs de quitter les conversations en douceur. Le son des armes disparaît après une sauvegarde/chargement : dans certains cas, les sons des armes disparaissent pendant le jeu ou après une sauvegarde/chargement. Nous avons implémenté un correctif pour ce problème, qui est actuellement en cours de test pour garantir qu'il résout complètement le problème.

dans certains cas, les sons des armes disparaissent pendant le jeu ou après une sauvegarde/chargement. Nous avons implémenté un correctif pour ce problème, qui est actuellement en cours de test pour garantir qu'il résout complètement le problème. Étirements des PNJ et mutants morts : après leur mort, certains PNJ et mutants présentaient des comportements étranges, comme des membres étirés ou des corps déformés. Ce problème a été résolu et les personnages morts devraient désormais apparaître correctement, sans distorsions inhabituelles.

après leur mort, certains PNJ et mutants présentaient des comportements étranges, comme des membres étirés ou des corps déformés. Ce problème a été résolu et les personnages morts devraient désormais apparaître correctement, sans distorsions inhabituelles. PNJ volant ou planant après la mort : dans « Le Colisée de la Liberté » , nous avons résolu un problème où les PNJ commençaient à voler en cercles ou restaient coincés dans une pose A après la mort. Les PNJ devraient désormais se comporter comme prévu lorsqu'ils sont vaincus

dans , nous avons résolu un problème où les PNJ commençaient à voler en cercles ou restaient coincés dans une pose A après la mort. Les PNJ devraient désormais se comporter comme prévu lorsqu'ils sont vaincus Problèmes d'apparition d'A-Life Director : les scénarios d'A-Life Director apparaissaient trop près du champ de vision du joueur, ce qui pouvait briser l'immersion. Cela a été ajusté pour que les apparitions se produisent en dehors de la ligne de vue immédiate du joueur, ce qui rend le gameplay plus fluide

les scénarios apparaissaient trop près du champ de vision du joueur, ce qui pouvait briser l'immersion. Cela a été ajusté pour que les apparitions se produisent en dehors de la ligne de vue immédiate du joueur, ce qui rend le gameplay plus fluide Modifications de réputation auprès de la faction militaire : les joueurs pouvaient modifier leur réputation auprès de la faction militaire par des actions imprévues. Ce problème a été résolu pour garantir que les changements de réputation ne soient déclenchés que par des actions de quête appropriées.

Problèmes cosmétiques traités :

Améliorations de l'interface utilisateur : Correction de divers problèmes visuels dans les menus du jeu et amélioration de la lisibilité globale de certains textes du jeu

Correction de divers problèmes visuels dans les menus du jeu et amélioration de la lisibilité globale de certains textes du jeu Modifications d'animation : ajustement de problèmes d'animation mineurs pour les PNJ pendant les conversations, les rendant plus naturels

ajustement de problèmes d'animation mineurs pour les PNJ pendant les conversations, les rendant plus naturels Corrections environnementales : correction de problèmes mineurs de clipping de l'environnement dans plusieurs quêtes pour améliorer la qualité visuelle.

correction de problèmes mineurs de clipping de l'environnement dans plusieurs quêtes pour améliorer la qualité visuelle. Réglages d'éclairage : amélioration de la qualité de l'éclairage et des ombres dans certaines zones intérieures

amélioration de la qualité de l'éclairage et des ombres dans certaines zones intérieures Apparence du personnage : problèmes résolus avec le rendu incohérent des cheveux des personnages.

Améliorations des performances : nous avons également apporté de nombreuses optimisations des performances pour garantir la meilleure expérience possible :

Corrections majeures du gel : Correction de plusieurs problèmes qui provoquaient le blocage du jeu pendant les cinématiques intenses ou les zones surpeuplées.

Correction de plusieurs problèmes qui provoquaient le blocage du jeu pendant les cinématiques intenses ou les zones surpeuplées. Optimisation de l'utilisation de la mémoire : ajustement de la manière dont certaines ressources du jeu sont chargées pour améliorer la gestion de la mémoire et réduire les plantages.

ajustement de la manière dont certaines ressources du jeu sont chargées pour améliorer la gestion de la mémoire et réduire les plantages. Chutes de FPS : les chutes périodiques de fréquence d'images lors des missions clés ont été corrigées, ce qui permet un gameplay plus fluide dans les environnements difficiles.

les chutes périodiques de fréquence d'images lors des missions clés ont été corrigées, ce qui permet un gameplay plus fluide dans les environnements difficiles. Temps de chargement : Temps de chargement améliorés pour certaines séquences, notamment lors des transitions entre les quêtes.

Temps de chargement améliorés pour certaines séquences, notamment lors des transitions entre les quêtes. Gestion de la RAM : problèmes résolus liés aux informations manquantes sur les canaux de RAM, conduisant à des performances plus stables sur différentes configurations matérielles.

Modifications de la qualité de vie : nous nous sommes également concentrés sur l'amélioration de l'expérience globale du joueur avec les améliorations de la qualité de vie suivantes :

Améliorations de l'interface utilisateur : ajustement des interfaces commerciales et d'inventaire pour offrir une expérience plus intuitive avec un meilleur regroupement visuel des articles

ajustement des interfaces commerciales et d'inventaire pour offrir une expérience plus intuitive avec un meilleur regroupement visuel des articles Corrections de l'interface utilisateur du compteur de munitions : les icônes par défaut ont été corrigées pour différents types d'armes, garantissant des indicateurs clairs et cohérents pendant le combat.

les icônes par défaut ont été corrigées pour différents types d'armes, garantissant des indicateurs clairs et cohérents pendant le combat. Correction de la musique du menu principal : résolution d'un problème où le menu principal manquait de boucle appropriée pour la musique de fond.

À traiter dans les premiers patchs :