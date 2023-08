S.T.A.L.K.E.R. 2 : une nouvelle vidéo de gameplay est sorti, le downgrade est violent !

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl. En décembre 2022 pour être exact quand Microsoft avait lâché une vidéo de gameplay. Il faut dire que les développeurs de GSC Game World rencontrent pas mal de difficultés avec la guerre en Ukraine qui est loin d'être terminée, et le studio se voit contraint de repousser une fois encore son jeu. Désormais, STALKER 2 arrivera en début d'année 2024, sans date précise ; une annonce faite pendant la gamescom, d'autant que le jeu est jouable au salon allemand. Ce fut l'occasion pour le studio polonais de présenter une nouvelle vidéo de gameplay, mais celle-ci a surpris pas mal d'internautes par son downgrade, n'ayons pas peur des mots. La vitrine technologique des premiers trailers n'est plus, nous avons affaire à un jeu aux graphismes assez classiques, voire banals, d'autant que certains passages, comme ce chien mutant qui nous saute à la gorge, était assez laid. La modélisation de l'animal manque de finesse, les textures sont floues et baveuse et la gestion de l'éclairage est largement moins dynamique qu'auparavant.Comment expliquer une baisse de qualité graphique aussi importante ? Pour certains, la faute revient aux conditions de travail dans lesquelles évoluent les développeurs (guerre en Ukraine, moral en berne), pour d'autres, il s'agit du vrai visage du jeu après plusieurs années de bullshit. Dans quel camp vous situez-vous ?