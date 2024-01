S.T.A.L.K.E.R. 2 est encore repoussé suite aux mauvaises previews et à la polémique des downgrades

Il va falloir prendre son mal en patience, car S.T.A.L.K.E.R. 2 vient à nouveau d'être repoussé, pour le mois de septembre prochain, soit 8 mois de report inattendu. C'est la mauvaise nouvelle qui vient d'être partagée par le studio GSC Game World qui a bien du mal à terminer son jeu. Mais cette fois-ci, le studio ne justifie pas ce report suite aux difficultés liées à la guerre en Ukraine, son pays, mais admet que ce décalage de plusieurs mois intervient suite aux mauvais retours des journalistes de la gamescom 2023, mais aussi des joueurs sur des événements locaux. Les avis sont donc assez unanimes, notamment sur la technique que beaucoup ont estimé être un downgrade par rapport aux promesses sur les screenshots officiels et bien sûr les vidéos promotionnelles. Un long message a d'ailleurs été posté sur le compte Twitter du studio qui a pris en compte les retours des joueurs pour éviter une douche froide au moment de la sortie. Alors que STALKER 2 visait pour une sortie début 2024, c'est désormais à la rentrée prochaine qu'on espère le voir. On imagine que Microsoft va soutenir le studio financièrement, puisque le jeu sera une exclu Xbox et PC.

Chers Stalkers,





L'année dernière, lors de la Gamescom 2023, nous avons enfin eu la chance de nous rencontrer en personne. Nous nous sommes réunis autour d'un feu de camp avec vous pour partager quelque chose de précieux que nous avons créé pour vous pendant toutes ces années : une petite partie de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Cœur de Tchernobyl. Publiquement, pour la première fois.

Notre initiative ponctuelle s'est ensuite transformée en un voyage de feu de camp en feu de camp à travers la France, le Brésil, Singapour et d'autres pays. Des milliers de joueurs ont pu jouer eux-mêmes au jeu et nous faire ensuite part de leurs commentaires indispensables.

Et comme le font toujours les vrais amis, vous avez partagé vos réflexions honnêtes sur le jeu. À la fois positifs et négatifs, et nous en sommes reconnaissants. Grâce à vos réflexions, nous avons dégagé deux points clés : celui à célébrer et celui à considérer sérieusement.

La première : la Zone reste la Zone. Dans sa vraie beauté et à notre image. Le jeu ressemble et se joue absolument comme S.T.A.L.K.E.R, l'atmosphère, le style hardcore, l'environnement dur et peu accueillant sont prêts à cuisiner, et nous ne pouvons pas être plus reconnaissants pour ces mots, car ils résument à la fois l'intention clé et l'inspiration principale de le projet dès le début en même temps.

La deuxième était la suivante : l'équipement dans le sac à dos doit être vérifié une fois de plus pour être complètement sûr qu'il ne nous fera pas défaut au moment le plus nécessaire. Sur le plan technique, le jeu a besoin de plus de temps.

Tout au long du processus de développement, franchement difficile, nous avons compris que le temps était l'essence même de l'équipe. Voyant l’ampleur du perfectionnement et comprenant que nous ne pouvons pas trop pousser votre patience, nous étions absolument déterminés à sortir le jeu au premier trimestre 2024, et nous avons travaillé très dur pour respecter la fenêtre de sortie.

Cela ne change cependant rien au fait qu’en ce début d’année, nous étions encore témoins d’un certain nombre d’imperfections techniques qui retiennent S.T.A.L.K.E.R. 2 en dessous des standards attendus pour l’expérience finale que nos fans attendent.

Bien qu'il n'y ait absolument aucun moyen de rendre un autre delay moins atténué, nous avons décidé d'être clairs sur nos raisons de reporter le jeu dans le but d'une nouvelle vague de peaufinage.

La date de sortie définitive de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Cœur de Tchernobyl est désormais le 5 septembre 2024.

Nous savons que vous attendez ce moment, tout comme nous. Mais la préparation doit être faite pour que le voyage vers la Zone se déroule sans problème et comme prévu. Merci pour votre patience et votre soutien continu, et soyez prêt à voir beaucoup d'informations sur le jeu cette année.