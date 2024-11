STALKER 2 : un nouveau patch est sorti, il corrige plus de 650 bugs après celui de 140Go

Sorti le 20 novembre dernier dans une version cabossée et très mal optimisée (principalement sur PC), STALKER 2 a néanmoins eu la compassion d'une grande partie de la presse et des fans de la série pour soutenir le jeu et les développeurs ukrainien de GSC Game World. Ces derniers étaient par ailleurs persuadés que le jeu n'était pas buggué et que les notes 'mid' avaient été données parce que les testeurs n'avaient pas télécharger le patch day one et fait leur review sans l'énorme correctif. Et pourtant, c'est bien plusieurs fois que le jeu a été mis à jour par les développeurs durant la session de review... Après un patch de 130 Go (!) deux jours avant la fin de l'embargo des tests, un autre de 50 Go la veille, voilà que le studio ukrainien nous offre le premier gros patch, intitulé 1.0.1. Ce dernier corrige plus de 650 bugs, améliore l'optimisation et booste aussi l'IA des ennemis. Evidemment, il va falloir encore des mois et des mois avant que le jeu ne sorte dans un état convenable, car pour le moment, c'est une version toujours aussi peu recommandable dont il est question.







Voici la liste des 650 bugs du Patch 1.0.1 de STALKER 2





Corrections de l'IA :

Correction des groupes de PNJ bloqués et mourant près de l'abri pendant une émission active.

Correction du problème lorsque Burer pouvait laisser tomber des objets de mission des mains du joueur.

Ajout d'effets sonores manquants pour la capacité « Télékinésie » de Burer.

Correction des problèmes avec les PNJ bloqués occasionnellement et n'atteignant pas l'emplacement de la mission. Cela pouvait entraîner l'impossibilité d'interagir avec le PNJ ou de progresser vers l'étape suivante de la mission en raison du comportement inactif du PNJ de la mission.

Correction des problèmes avec les baisses de performances/plantages potentiels de mémoire insuffisante dans les hubs et les emplacements bondés de PNJ pendant les longues sessions de jeu.

Correction du problème lorsque les PNJ se déplaçaient vers la pose A ou commençaient à voler après leur mort.

Correction du problème lorsque les PNJ ne pouvaient pas savoir si une cible à couvert était couverte par les tirs, ce qui les obligeait à tirer pour se mettre à couvert.

Et d'autres, plus de 20 problèmes différents avec l'IA.

Correction des problèmes d'optimisation :

Correction du problème avec des PNJ/mutants invisibles apparaissant dans le champ de vision pendant que le joueur est en train de viser.

Correction des effets visuels de tir qui ne s'affichaient pas sous certains angles de caméra.

Nous avons également corrigé environ 100 crashs différents, y compris des fuites de mémoire potentielles et des problèmes EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.





Corrections audio et sonores :

Correction du problème lorsque la musique de combat continuait à jouer alors que le combat était terminé.

Et 7 autres bugs audio et sonores mineurs.

Ajustements d'équilibrage :

Le coût de réparation des armes et des armures a été réduit.

Augmentation significative du coût des artefacts (plus de revenus provenant de la vente).

La récompense en argent pour la plupart des missions est augmentée de 2 à 3 fois.

Améliorations de l'armure et des armes en difficulté débutant.

Les dégâts causés par les mutants sont modérément réduits en difficulté débutant (plus de changements d'équilibrage de la santé des mutants dans la section Équilibrage du combat).

Les dégâts causés à l'arme du joueur sont réduits de 23 % en difficulté débutant.

La durabilité de l'armure est augmentée de 12,5 %.

Ajout d'un accessoire de silencieux pour PTM à une réserve spécifique sur la zone inférieure.

Prix de vente fixes pour les exosquelettes, ils sont désormais plus chers à vendre.

Prix de vente fixe des armes améliorées.

Consommable Hercules rééquilibré : le débuff de vitesse du joueur a été supprimé ; les paramètres d'effet ont été augmentés (le joueur peut désormais porter plus de poids après l'avoir consommé).

Quelques corrections de bugs mineurs supplémentaires.

Équilibrage du combat :

Le poids de certains objets de mission a été réduit (y compris le poids des scanners).

Les dégâts de Bloodsucker ont été légèrement rééquilibrés.

Le rang de protection contre les coups de Bloodsucker a été réduit (plus de dégâts des armes à feu ont été infligés).

La régénération des PV de Boodsucker en dehors du combat a été réduite.

Les PV du contrôleur ont été modérément réduits.

Les PV du Burer ont été modérément réduits.

Les PV du sanglier ont été modérément réduits.

Les PV de la chair ont été modérément réduits.

Les dégâts infligés au sanglier par des tirs à la tête ont été modifiés à 100 % des dégâts corporels.

Les dégâts infligés au sanglier par des tirs aux membres ont été augmentés.

Les dégâts infligés à la chair par des tirs aux membres ont été augmentés.

La distance de mêlée des armes a été considérablement augmentée.

La distance de mêlée du couteau a été légèrement augmentée.





Entrée manette :

Augmentation des zones mortes de la manette

Personnages :

Correction des yeux et des dents sur les modèles PNJ.

Quelques corrections mineures des modèles et animations PNJ.

Cinéma :

Ajout de séquences manquantes aux écrans de télévision dans la cinématique finale.

Correction du problème avec l'animation du cerf dans la cinématique d'ouverture.

Et 20 autres bugs différents dans les cinématiques.

Paramètres et menus du jeu :

Ajustement du texte illisible en bas de l'écran de compilation des shaders.

Correction du problème avec l'option « Nvidia Reflex Low Latency » qui n'était pas enregistrée lors des démarrages suivants du jeu.

Et 10 autres problèmes mineurs.





Objets interactifs :

Correction des problèmes de physique avec les objets destructibles et mobiles, y compris ceux flottant dans les airs.

Correction de l'invite d'interaction avec les portes vitrées dans la cour intérieure de SIRCAA, qui provoquait un blocage de la procédure pas à pas.

Correction des portes intérieures manquantes dans l'ascenseur du laboratoire X-11.

Et d'autres bugs mineurs.





Missions principales et secondaires :

Résolution de nombreux blocages de mission et bugs rencontrés dans des conditions spécifiques. Les correctifs clés incluent :

Correction de l'interaction manquante avec les chiens aveugles morts dans la mission La chasse au rossignol.

Correction des objectifs inachevés dans la mission Chercher et trouver.

Correction de plusieurs problèmes dans la mission Aller-retour, dont un où l'artefact ne pouvait pas être trouvé.

Résolution de la boucle de dialogue avec Zotov pendant la mission Une aiguille dans une botte de foin.

Correction des blocages de progression dans la mission Les réponses ont un prix, notamment des problèmes avec les bandits après une émission et l'absence de l'objet Clé lourde.

Correction des marqueurs de mission pour les emplacements des PNJ dans la mission Sur la piste.

Correction des problèmes liés aux portes dans la mission À la recherche d'un guide et la mission L'agitation secondaire.

Correction du problème lorsque la cinématique ne démarre pas pendant la mission Comme au bon vieux temps.

Correction du problème lorsque Lodochka est absente du camp de Quite pendant la mission Comme au bon vieux temps.

Correction d'un problème dans Comme au bon vieux temps lorsque Lodochka agit de manière agressive après lui avoir apporté l'émetteur.

Il est désormais possible de couper l'électricité dans la zone inondée pendant la mission Jusqu'à la dernière goutte de sang.

Correction de plusieurs problèmes dans la mission Au bord du gouffre, notamment les PNJ inactifs, les portes bloquées et la progression de l'attaque du monolithe.

Correction des bloqueurs de progression dans la mission Un incident mineur, notamment les problèmes avec le collier de Bayun et les portes verrouillées.

Correction des baisses de performances et des objectifs déroutants dans la mission À la recherche de la gloire passée.

Correction des problèmes dans la mission Visions de la vérité, notamment les PNJ bloqués et la progression bloquée après les dialogues.

Résolution des cinématiques bloquées et de la progression bloquée dans les missions Visiteurs dangereux, La dernière chasse de Gray et Le brillant éternel.

Correction des comportements d'apparition des PNJ et des ennemis dans les missions La frontière et S'échapper de la cage.

Modification des missions comme En bas, Budmo ! et Un gros score pour résoudre les PNJ bloqués, les marqueurs mal alignés et les options de dialogue manquantes.

Et environ 120 autres problèmes dans la ligne principale, les missions secondaires et les rencontres.





Expérience en monde ouvert :

Correction des membres étirés ou manquants sur les cadavres humanoïdes.

Correction des itinéraires de déplacement rapide manquants, notamment vers la centrale à béton pour Toadstool.

Résolution des problèmes liés aux haut-parleurs, au déplacement rapide et aux interactions avec les PNJ dans divers endroits, tels que le bunker des scientifiques et l'usine chimique.

Ajustement du comportement hostile des PNJ pendant les missions d'arène, notamment les tactiques des bandits et l'augmentation des munitions pour le combat contre le tyran.

Correction de la progression des missions dans les missions Black Sheep et The Key to Freedom.

Et environ 50 autres problèmes ont été résolus.

Orientation du joueur, équipement et armes :

Correction d'un bug qui permet de vendre des objets au commerçant pour plus d'argent qu'ils ne coûtent réellement.

Correction des problèmes de blocage des entrées avec le PDA, l'inventaire et les accessoires lors de l'interaction avec les artefacts.

Correction du comportement de la lampe de poche après la sauvegarde/le chargement.

Résolution des problèmes liés à la sélection du type de grenade, aux chevauchements des marqueurs de boussole et aux marqueurs de mission manquants.

Correction des incohérences avec les effets de mise à niveau des armes et des armures, notamment les inversions de prix et de mise à niveau.

Amélioration du comportement de l'interface utilisateur et prolongation de la durée des indices « Point de non-retour » pendant la mission Down Below.

Correction d'un bug où le joueur pouvait vendre des objets de mission à l'aide de la manette.

Et environ 50 « anomalies » mineures.

Voix off et animations faciales :

Restauration des animations faciales manquantes pour Sava dans la mission Hot on the Trail et Mugwort dans la mission The Eternal Shining.

Correction des lignes vocales manquantes pendant la mission Let No One Leave Unsatisfied.

Correction des effets d'appel radio afin que les voix des PNJ reflètent correctement la distance pendant la communication.

Et quelques autres problèmes ont été corrigés.

Monde :

Correction des textures scintillantes dans divers endroits, notamment la sphère, la base militaire et l'usine chimique.

Résolution des problèmes de mouvement, notamment le fait de rester coincé à certains endroits pendant des missions comme Once More Unto the Breach et A Tough Awakening.

Correction des points d'apparition d'artefacts dans certaines zones.

Correction du comportement des PNJ pendant les rencontres.

Ajustement du volume de la voix pendant les tempêtes pour un meilleur équilibre audio.

Et environ 50 autres bugs.