STALKER 2 : aucune version PS5 n'est prévue clame le game director du jeu

Sorti il y a déjà un mois dans une version qui n'était pas franchement à son avantage, STALKER 2 a néanmoins déjà atteint son seuil de rentabilité. Il faut dire que le jeu était particulièrement attendu auprès de sa communauté, mais aussi des amateurs de FPS bien rudes et les ventes ont suivi juste après, avec plus d'un million de copies vendues en l'espace de 2 jours seulement. Dans une interview de Tech4Gamers, le game director de STALKER 2, Ievgen Grygorovych, a expliqué qu'aucune version PS5 n'est pour le moment dans les tuyaux. "Nous étions entièrement concentrés sur le développement et maintenant sur le support des versions PC et Xbox Series X/S", avance Ievgen Grygorovych, avant de rajouter : "Nous ne commentons pas les fuites, les rumeurs ou les spéculations. Encore une fois, les versions PC et Xbox Series X/S de S.T.A.L.K.E.R. 2 sont les seules que nous avons développées et que nous supportons". Ce que le game director refuse de commenter, ce sont les bruits de couloir qui annoncent que l'exclusivité avec Microsoft n'aurait qu'une durée de 3 mois et que le studio préparerait donc l'arrivée du jeu sur la console de Sony. Qui dit vrai, qui est dans le faux ? Seul l'avenir nous le dira...