STALKER 2 : le jeu est gold, un gros trailer de gameplay pour fêter ça

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est enfin passé Gold. Une très belle annonce que les développeurs de GSC Game World ont partagé à travers une vidéo assez courte, avant de basculer sur une autre vidéo "deep dive" avant de mieux présenter le jeu. C'est avant tout la gestion des armes et des équipements qui sont mis en évidence ici, afin de nous rappeler que les munitions resteront des denrées rares dans ce monde post-apo. Il sera aussi question de bien élaborer ses équipements et que se préparer à ce territoire hostile est le meilleur moyen de survivre.





Après des années de développement, des reports à n'en plus finir (on ne remerciera pas la guerre en Ukraine) et une production plus que compliquée,La sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series.