STALKER 2 : nouvelle vidéo pour se faire pardonner après le downgrade de la gamescom 2023

C'est la fin d'un long tunnel pour STALKER 2 qui a profité du Xbox Games Showcase pour nous révéler sa date de sortie ferme et définitive. Ce sera donc le 5 septembre 2024 que les joueurs vont pouvoir retrouver sur les terres contaminées de Prypiat où se trouve le réacteur de Tchernobyl. Ce fut aussi l'occasion pour les développeurs de GSC Game World de rassurer les joueurs après un trailer à la gamescom 2023 qui refroidi pas mal de personnes, sachant que les journalistes ont eux aussi été déçus de ce qu'ils avaient joué. Mais les 8 mois de développement supplémentaire vont permettre de réhausser le niveau global, comme on peut le voir sur ces images particulièrement immersives. Cette nouvelle vidéo présente quelques mutants, des combats brutaux avec des soldats, mai aussi des arch-anomalies. Le jeu dévoile aussi quelques moments de répit via les hubs où ils pourront se reposer et se préparer pour leur prochaine mission. Les séquences du jeu sont entrecoupées de morceaux narratifs, soulignant l'importance du scénario présenté comme non linéaire. On espère ne pas être déçu.