Lost Soul Aside : on pourra manier plusieurs armes et switcher entre elles, aperçu en vidéo

Alors que Wuchang Fallen Feathers vient tout juste de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, un autre jeu chinois s'apprête à débouler avec force et fracas dans moins d'un mois. Ce jeu-là n'est autre que Lost Soul Aside, le fameux beat'em all ultra nerveux qui rappelle Devil May Cry mais en hyper-speed et développé au départ par un seul homme : Yang Bing. Après avoir tapé dans l'oeil de PlayStation qui avait lancé son programme 'China Hero Project' (qui a pour but de repérer et de soutenir les équipes chinoises les plus ambitieuses et les plus talentueuses en fournissant une aide au développement, à l'édition et au marketing), Yang Bing a pu fonder son propre studio : Ultizero Games dont il est le CEO aujourd’hui. On ne sait pas combien de personnes travaillent avec lui aujourd’hui, mais il s’agit sans doute d’une petite équipe, d’où le temps que le jeu a mis pour arriver jusqu’à nous, presque 10 ans je vous le rappelle. Yang Bing n’hésite d’ailleurs pas à expliquer que ce fut assez difficile pour lui au départ, car son jeune âge et son manque d’expérience ne lui a pas permis d’être aussi efficace qu’un vétéran du jeu vidéo, habitué à tous les outils et aux méthodes de production. Mais Yang Bing a appris sur le tas, auprès des membres de PlayStation qui l’ont soutenu du début jusqu’à la fin.









Ceci étant dit, une nouvelle vidéo explosive de ce Lost Soul Aside a été publiée sur la chaîne YouTubede PlayStation et met cette fois-ci l’accent sur les armes. Premier constat : les quatre armes principales de Lost Soul Aside ne sont pas là juste pour faire joli, elles incarnent chacune une approche tactique radicalement différente.





- L'épée : rapide et nerveuse, elle permet des enchaînements instantanés, façon split-second strikes.

- La grande épée : lente mais d’une puissance à faire trembler le sol.

- La poleblade : un mix agile entre une lance et une lame. Parfaite pour les attaques perforantes et aériennes. On l'appelle aussi Piercing storm, c’est pas pour rien.

- La faux : létale et aérienne, elle offre un contrôle de zone et un rythme de combat atypique.

Mais là où ça devient encore plus intéressant, c’est que le jeu permet de switcher d’arme en plein combo. Oui, on peut launcher un ennemi avec la poleblade et le pulvériser au sol avec la grande épée.



Le trailer va plus loin, puisque chaque arme peut être améliorée et modifiée grâce à des fragments spéciaux trouvés au fil du jeu. Ces Weapon Fragments permettent de modifier non seulement l’apparence, mais aussi les effets de gameplay : buffs de soins et ajouts de dégâts, de quoi s’adapter aux combats les plus retors. Mieux encore, ces fragments influencent aussi le style de combat de Kaser, notre héros. Le jeu intègre aussi des éléments de RPG, avec une montée en puissance progressive de Kaser via un arbre de compétences complet. Chaque compétence débloquée (soin, boost, boucliers, etc.) est liée à Arena, la créature draconique qui accompagne notre Noctis du pauvre. Sinon, avec le Fusion Gauge, on peut libérer les griffes d’Arena pour des attaques spectaculaires. Et les puristes du timing seront ravis d’apprendre que le jeu récompense les pressions précises en plein combo par des attaques renforcées, type Perfect Timing.





Avec ce nouveau trailer, Lost Soul Aside confirme ce qu’on pressentait depuis notre preview, à savoir son système de combat ultra nerveux, sa personnalisation, et ses clins d’œil assumés à DMC, FFXV ou Nier Automata pourraient bien en faire le hit surprise de l’été. On en reparle manette en main, le 29 août prochain.