Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois tient sa date de sortie, c'est pour très bientôt !

Le 30 mai 2025 est donc la date de sortie de Lost Soul Aside, ce jeu d'action souvent comparé à Devil May Cry dans sa proposition et Final Fantasy XV pour son héros qui ressemble à Noctis. C'est la fin d'un long périple pour Yang Bin, un jeu programmeur qui a démarré l'aventure il y a 10 ans, tout seul dans sa chambre, avant que le projet n'atterrise sur les bureaux de PlayStation, via son programme Project Hero China. Il faut dire que pour un projet solo au départ, Lost Soul Aside fait la nique à bien d'autres jeux avec des équipes de 50 personnes. Loin de nous de vouloir nous moquer, mais ce genre de titres - presque - sortis de nulle part devraient questionner sur certaines choses dans cette industrie. En attendant de savoir si Lost Soul Aside sera un bon jeu ou pas, on peut se délecter d'un nouveau trailer fraîchemengt publié lors de ce State of Play nocturne.La sortie de Lost Soul Aside est donc attendue pour le 30 mai 2025 sur PS5 et PC.