Lost Soul Aside : 18 min de gameplay pour ce Devil May Cry chinois développé par une seule personne

En 2017 et pour la première fois, Lost Soul Aside se montrait aux yeux du monde entier dans une démo survoltée : le résultat était prometteur, d'autant plus qu'il était confectionné par une seule personne, chinoise, du nom de Bing Yang. Depuis, Sony a mis des billes dans ce projet, permettant au développeur de fonder son studio, Ultizero Games, avec 13 personnes supplémentaires impliquées. Un chantier ambitieux, donc, prévu pour prendre l'ampleur.Hélas, Lost Soul Aside n'a depuis plus jamais pointé le bout de son nez... jusqu'aujourd'hui, où la firme asiatique vient de lâcher pas moins de dix-huit minutes de gameplay.Même si Lost Soul Aside se montre donc très inspiré des références du genre et pas forcément très novateur, on ne peut s'empêcher d'y voir tout de même un jeu d'action prometteur, à la nervosité constante et à la jouabilité persmissive. De plus,Comme par hasard.Lors de son annonce, le titre était annoncé en exclusivité pour la PS4 : nous n'avons pas d'autres nouvelles à se mettre sous la dent et l'on espère qu'une sortie sur PS5 est également envisagée. Ainsi que sur les autres supports, d'ailleurs. On verra bien.