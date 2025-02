Lost Soul Aside : Yang Bing, ce Chinois qui a fait un jeu tout seul, avant d'être repéré par PlayStation

Si l’année 2024 et Black Myth Wu Kong ont permis au monde entier de comprendre que la Chine n’est pas un acteur à prendre à la légère en termes de jeux vidéo, c’est surtout en 2025 où l’on verra l’impact que le pays de Xi Jingping aura sur notre industrie. Avec l’aide de PlayStation et de son fameux China Hero Project lancé il y a près de 10 ans, les jeux à grande envergure vont déferler en masse cette année. Phantom Blade Zero, Where Winds Meet, The Perceiver, Wuchang Fallen Feathers, Lost Soul Aside et le récent Tides of Annihilation, ils sont tous intrigants, prometteurs voire même impressionnants. Et justement, c’est de Lost Soul Aside dont il est question dans cette vidéo du jour, un jeu qui a dévoilé sa date de sortie lors du State of Play il y a dix jours, et qui va permettre de mettre la lumière sur son créateur. Il s’appelle Yang Bing, il a aujourd’hui 35 ans, et son jeu, il l’a fait tout seul, dans sa chambre presque, avant que PlayStation ne décide de le prendre sous son aile. On va parler de lui aujourd’hui, mais surtout, je vais vous montrer près de 20 min de gameplay de ce jeu à mi-chemin entre Devil May Cry, Bayonetta, Ninja Gaiden et un soupçon de Final Fantasy XV boosté à l’amphétamine…

La première fois qu’on a entendu parler de Lost Soul Aside, c’était en 2016. Yang Bing avait 25 ans à l’époque et il venait de finaliser une première version de son jeu, tout seul dans sa chambre, sans l’aide de personne. Il en a fait un trailer et l’a posté sur les différents canaux de diffusion possibles : YouTube, Bilibili (le YouTube chinois) et les réseaux sociaux bien sûr. Un trailer qui a tapé dans l’oeil de PlayStation, et notamment de Shuhei Yoshida qui lançait en parallèle le programme China Hero Project, qui est un programme qui a pour but de repérer et de soutenir les équipes chinoises les plus ambitieuses et les plus talentueuses en fournissant une aide au développement, à l'édition et au marketing. Yang Bing cochait évidemment toutes ses cases. L’année suivante, c’est à la PlayStation Experience de 2017 que le jeu a été dévoilé à travers une longue séquence de gameplay, quasiment 15 minutes. Depuis, Yang Bing a passé la vitesse supérieure et a fondé son propre studio : Ultizero Games dont il est le CEO aujourd’hui. On ne sait pas combien de personnes travaillent avec lui aujourd’hui, mais il s’agit sans doute d’une petite équipe, d’où le temps que le jeu a mis pour arriver jusqu’à nous, presque 10 ans je vous le rappelle. Yang Bing n’hésite d’ailleurs pas à expliquer que ce fut assez difficile pour lui au départ, car son jeune âge et son manque d’expérience ne lui a pas permis d’être aussi efficace qu’un vétéran du jeu vidéo, habitué à tous les outils et aux méthodes de production. Mais Yang Bing a appris sur le tas, auprès des membres de PlayStation qui l’ont soutenu du début jusqu’à la fin, Lost Soul Aside étant prévu le 30 mai prochain sur PS5 et PC.







KASER SAUCÉ





Du fait de son jeune âge, Yang Bing est quelqu’un qui a été bercé par de nombreux jeux contemporains et s’il botte un peu en touche quand on lui demande ses influences et les jeux qui ont permis de façonner son Lost Soul Aside, il admet cependant être attiré par les jeux qui vont vite, avec beaucoup d’effets visuels. Bien sûr, quand on voit son jeu, difficile de ne pas y voir le gameplay d’un Devil May Cry ou d’un Ninja Gaiden avec justement cette rapidité et cette fluidité d’exécution dans les mouvements. Pour la comparaison avec Final Fantasy, elle n’est pas bien difficile à déceler, Kazer, le héros de Lost Soul Aside ressemble beaucoup à Noctis de FF XV… Mais Lost Soul Aside se distingue par sa rapidité. Le jeu va vite, très vite, trop vite pour certains qui pourraient parler d’épilepsie tellement il se passe de choses à l’écran. En terme de système de combat, Lost Soul Aside comprend une attaque légère et une attaque lourde, mais toutes les deux qui peuvent être chargées pour donner accès à d’autres coups spectaculaires. Kazer peut sauter, esquiver et il y a aussi un bouton de blocage. L’idée, c’est donc de réaliser un maximum de combos, aussi bien au sol ou dans les airs, sachant qu’on peut aussi claquer un ennemi à terre pour ensuite le terminer avec un finish move.







Contrairement à Devil May Cry, launcher un ennemi se fait en maintenant l'attaque légère, et il n’est pas nécessaire de maintenir le bouton de verrouillage sur un ennemi. C'est là que la ressemblance avec FFXV est flagrante, car cela veut dire que certaines situations sont automatiquement assignées par le jeu. Si vous êtes trop loin de votre ennemi et que vous appuyez pour attaquer, Kazer se lancera vers l'ennemi en réduisant la distance, ou effectuera des attaques à distance pour infliger des dégâts. L’idée est de proposer un gameplay simple d’accès, toujours avec cette vélocité qui le caractérise. D’ailleurs, pour en revenir aux finish moves, sachez qu’ils peuvent se déclencher après qu’un ennemi ait subi des dégâts, il suffit alors d’appuyer sur Carré + X pour effectuer cette exécution, qui n’achève pas l’adversaire mais inflige plutôt de gros dégâts. C'est particulièrement utile sur les boss pour les faire vaciller plus rapidement. Il y a aussi la mécanique d’Outburst, qui permet à Kazer de rentrer en trans quelque part et se déclenche en maintenant le bouton R2, ce qui a pour effet d'augmenter la puissance de la prochaine attaque de Kazer. Etant donné que notre héros aura le choix entre plusieurs armes, les attaques diffèrents et dans le cas de l'épée à deux mains, elle augmente la portée, le recul et la puissance de l'attaque tout en faisant en sorte qu'une autre épée à deux mains enflammée suive ses mouvements, ce qui lui permet de frapper deux fois. Bien sûr, comme tout jeu à la DMC qui se respecte, Lost Soul Aside est régi par une jauge de pouvoir et quand elle atteint son paroxysme, vous avez alors accès à d’autres attaques, encore plus dévastatrices.







PARTENAIRE PARTICULIER





Autre chose que vous devez savoir, c’est que Kazer est toujours accompagné d’une entité, du nom de Arena et capable de se transformer. Il peut servir de grosse épée, mais aussi de hoverboard pour permettre à notre personnage de se déplacement plus rapidement. On peut d’ailleurs combiner des attaques avec cette transformation en hoverboard et ça injecte un côté un peu farfelu qui n’est pas sans rappeler Devil May Cry. Faire appel à Arena se fait avec la touche L2, sachant qu’on dispose de trois sorts de magie avec lui, avec des effets différents et qui s’adaptent à tous types de situations. Sinon, Lost Soul Aside a cédé à la mécanique de la jauge d’endurance et elle définir tout le système d’esquive, qui ne sera pas illimité. Chaque fois que vous esquivez une attaque, Kazer consomme 1/4 de sa jauge d'endurance, ce qui signifie que vous pouvez esquiver 4 fois de suite. La jauge d'endurance se remplit assez rapidement et presque sans délai, donc si vous avez espacé vos esquives, vous pouvez en effectuer bien plus que quetre. Esquiver parfaitement une attaque vous permettra également de contre-attaquer avec une rafale d'attaques ultra-rapides tout en vous gardant invincible. Vous pouvez également choisir d'effectuer une parade en appuyant sur le bouton rond, qui utilise considérablement moins d'endurance mais est moins indulgent, et peut être effectué pendant le combat car l'animation montre le partenaire de Kazer l'entourant d'un bouclier pour dévier les attaques.









Il y a donc pas mal de mécaniques intéressantes dans ce Lost Soul Aside qui ne sera peut-être pas aussi complexe que le gamepay d’un Devil May Cry ou Bayonetta, mais sera suffisamment fun et accessible pour séduire les amoureux de combat nerveux, rapides et spectaculaires. Yang Bing promet que le frame-rate sera du 60fps sur PS5 standard, car il est important de garder cette fluidité sans faille dans son jeu. Reste à savoir comment le jeu va intéresser sur la durée, si le gameplay va être évolutif, si l’histoire sera intéressante et si les boss seront challengeants, mais j’imagine que Sony va organiser tout cela dans peu de temps, lejeu étant prévu pour le 30 mai 2025, soit dans deux petits mois !