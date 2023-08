Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois profitera des performances RTX de Nvidia, 20 min de gameplay

Deux ans qu'on était sans nouvelle de Lost Soul Aside, mais le titre du studio Ultizero Games a fait son retour sur scène lors du salon ChinaJoy 2023. L'occasion de voir que le développement a plutôt bien avancé et que le jeu tourne plutôt bien. Mieux, on apprend que le titre est épaulé par NVIDIA qui a mis à disposition ses outils pour que Lost Soul Aside soit implémenté des technologies RTX, bien qu'il ne soit pas passé sous Unreal Engine 5. En attendant, ces 20 min de gameplay permettent de constater que les similitudes avec Devil My Cry sont toujours bien présentes, avec un système de combat nerveux et complet et de jolis effets visuels. On en profite pour rappeler que Lost Soul Aside est le fruit du travail d'un seul homme, Yang Bin, qui a attiré l'attention de Tencent et de PlayStation, qui lui ont donné les ressources nécessaires pour terminer son jeu. Oui, il était seul à le développer à son domicile... On attend maintenant une date de sortie, mais une chose est sûre, le jeu est prévu sur PC et PS5 désormais.