Fatal Fury City of the Wolves : Andy Bogard en 17 min de gameplay, ça va être mon 'main'

Après plus de deux décennies d'absence dans la licence, Andy Bogard, le frère cadet de Terry, fait un retour remarqué dans Fatal Fury City of the Wolves. Révélé lors de l'EVO Japan 2025, ce come-back marque une étape significative pour la franchise, réintroduisant un personnage emblématique avec une profondeur renouvelée. Parce que oui, Andy Bogard n'était pas jouable dans Garou Mark of the Wolves en 1999, laissant un vide pour les fans de longue date. Sa réintroduction dans City of the Wolves est donc perçue comme une réconciliation avec l'héritage de la série. SNK a dévoilé une illustration officielle du personnage, présentant un Andy plus mature, arborant une tenue modernisée tout en conservant les éléments distinctifs de son style Shiranui Ninjutsu.





Lors de l'EVO Japan 2025, les participants ont pu prendre en main Andy Bogard (comme la chaîne NeoGeo Now), découvrant un gameplay qui mêle tradition et innovation. Ses techniques classiques, telles que le "Zan'ei Ken" et le "Shōryūdan", sont présentes, mais adaptées aux nouvelles mécaniques du jeu, notamment le système "Rev". Ce système introduit des capacités comme "Rev Arts" et "Rev Accel", offrant des options offensives et défensives supplémentaires, tout en imposant une gestion stratégique de la jauge pour éviter la surchauffe. La démonstration d'Andy à l'EVO Japan 2025 a permis aux joueurs de tester ses nouvelles capacités en situation réelle. Les retours soulignent une adaptation réussie du personnage aux standards actuels des jeux de combat, tout en respectant son identité originelle. Cette réintroduction semble donc prometteuse pour les compétitions à venir, d'autant que le retour d'Andy Bogard dans Fatal Fury City of the Wolves symbolise une volonté de SNK de renouer avec les racines de la série, tout en l'adaptant aux attentes contemporaines.

Andy Bogard est le premier personnage DLC du Season Pass 1 de City of the Wolves, ouvrant la voie à d'autres ajouts notables tels que Joe Higashi, Mr. Big, ainsi que les invités de Street Fighter, Ken Masters et Chun-Li. Cette stratégie de SNK vise à enrichir le roster tout en maintenant l'intérêt des joueurs sur le long terme.