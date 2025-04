Fatal Fury City of the Wolves : Hokutomaru a hérité du Zaneiken d'Andy Bogard

Les leaks récents avaient éventé la surprise, mais c'est aujourd'hui officiel : Hokutomaru sera bel et bien présent au lancement de Fatal Fury City of the Wolves le 24 avril prochain. Il s'agit d'ailleurs du 17ème et dernier personnage sans compter les autres qui arriveront en DLC dans le courant de l'année. Désormais avec quelques années de plus, Hokutomaru est un jeune homme plus élancé, mais il a gardé sa petite mèche et son foulard qui le caractérisent. Disciple d'Andy Bogard et Mai Shiranui, il a continué à apprendre les techniques de ses deux mentors et SNK a visiblement décidé de lui attribuer le fameux Zaneiken d'Andy pour le rendre encore plus véloce et agressif. Il peut toujours balancer ses shurikens, qu'il peut d'ailleurs tripler, mais possède aussi une furie repiquée de chez Andy aussi. Espérons que ce dernier possède de nouvelles techniques pour qu'il ne soit pas un clone de son jeune élève.Quant à l'histoire d'Hokutomaru, on apprend qu'après le dernier tournoi, ce dernier a quitté sa maison dans les montagnes pour la métropole animée de South Town, avec l'aide de Terry. Malgré les hauts et les bas de la vie citadine, le jeune combattant Shiranui passe beaucoup de temps à se demander comment utiliser ses capacités pour aider ceux qui l'entourent. À l'approche du dernier tournoi, Hokutomaru décide que c'est l'occasion idéale de constater son évolution.On en profite pour vous partager le livestream qui a été réalisé par SNK pour présenter quelques combats. On y voit l'ensemble du roster, mais c'est évidemment Cristiano Ronaldo et le DJ Salvatore Ganacci qui ont attiré l'attention. SNK a aussi officialisé le mode sur deux plans qui avait fuité le mois dernier, élément clef de la saga Fatal Fury et qui avait abandonné à l'arrivée de Garou Mark of the Wolves.La sortie de Fatal Fury City of the Wolves est attendue pour le 24 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.