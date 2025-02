Fatal Fury City of the Wolves : Andy Bogard, Joe Higashi avec des lunettes et Mr Big sont annoncés !!

SNK a profité des EVO Awards ce week-end pour révéler la liste des combattants qui arriveront en DLC dans le Season Pass #1 et on peut le dire, ils ont eu la main généreuse ! Andy Bogard avec une nouvelle tenue très stylisée, Joe Higashi qui porte désormais des lunettes (comme son élève Preecha), Ken et Chun-Li de Street Fighter et enfin le retour de Mr Big, les fans de SNK ont sans doute hurlé de joie quand ils ont vu l'annonce. Mais ce n'est pas tout, il a aussi été révélé que le costume 'Fatal Futy 2' de Terry Bogard sera aussi disponible en bonus DLC, tout comme Kain R. Heinlein fera aussi partie des personnages du roster au lancement du jeu. Dernier boss dans le Mark of the Wolves de 1999, il revient avec son move-set classique, mais la mise en scène inédite et bien pêchue nous prouve que SNK a enfin trouvé la bonne formule.Enfin, SNK rappelle qu'une bêta ouverte à tous sera disponible du 20 au 24 février avec 8 combattants de disponible, dont Kain R. Heinlein justement. Ce sera l'occasion pour SNK de faire des tests grandeur nature afin d'améliorer l’expérience en ligne de Fatal Fury : City of the Wolves. La sortie du jeu est attendue pour le 24 avril sur PC, PS5 et Xbox Series.