Fatal Fury City of the Wolves : 11 DJ de renom pour ambiancer les combats, Afrojack, Salvatore Ganacci, Steve Aoki en font partie

Généralement quand on évoque la musique des jeux SNK, on pense immédiatement au rock et au rythme endiablé créé par la SNK Sound Team, reformée il y a quelques années. Mais pour Fatal Fury City of the Wolves, l'éditeur japonais a des envies plus variées et nous annonce aujourd’hui une collaboration musicale avec 11 DJ bien connus de la scène musicale. Des noms comme Afrojack, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Butch ou bien encore Luciano ont été confirmés dans le jeu, sachant que leurs morceaux seront intégrés au jeu en tant que pistes de musique d'ambiance. C'est pas moins de 19 nouveaux morceaux qui sont donc confirmés et qu'on pourra entendre lors des combats. Mais pour les gens qui veulent en profiter sereinement, il sera possible de lancer le mode Jukebox et de créer des listes de lecture personnelles et même de personnaliser la musique pour les scènes et les écrans. A noter que c'est Salvatore Ganacci qui a supervisé pas moins de 11 titres sur les 19 de prévu !

Bien sûr, chacun de ces morceaux seront disponibles à l'écoute en streaming, mais uniquement à partir du 24 avril 2025, soit la date de sortie du jeu. « Mind of a Warrior » d'Alan Walker sera le premier à être disponible d'ailleurs. Voici la liste de tous les DJs présents dans Fatal Fury City of the Wolves.





- AFROJACK

- ALAN WALKER

- ALOK

- ARTBAT

- BUTCH

- LUCIANO

- R3HAB

- SALVATORE GANACCI

- SIDNEY SAMSON

- SOLOMUN

- STEVE AOKI