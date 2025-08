Nintendo Switch 2 : des étuis et des sacoches de transport parfaits pour les vacances d'été

Avec le début de la période estivale, nombreux sont ceux qui ont glissé dans leurs bagages une console portable, que ce soit la Nintendo Switch de première génération ou, pour les plus chanceux, la toute nouvelle Switch 2. Et qui dit mobilité, dit nécessairement protection : transporter sa console en toute sécurité impose l’usage d’une housse adaptée, voire d’une sacoche de transport complète. C’est précisément dans ce domaine que la marque Tomtoc se distingue. Spécialisée depuis plus d’une décennie dans les solutions de protection au design soigné et au rapport qualité-prix particulièrement attractif, Tomtoc propose une gamme étendue de produits allant des sacs à dos aux étuis pour tablettes et ordinateurs, en passant par des sacoches dites "lifestyle". Mais ce qui retient aujourd’hui notre attention, ce sont leurs accessoires de transport conçus spécifiquement pour les Nintendo Switch 1 et 2, à travers un petit unboxing de saison.





Le Sling Bag spécial Nintendo Switch 1 & 2

Parmi les différents modèles proposés, celui qui m’a particulièrement séduit est le Sling Bag, une sacoche à porter en bandoulière, combinant protection optimale, praticité d’usage et confort, le tout dans un format compact et résolument esthétique. Sur le plan de la sécurité, Tomtoc ne fait pas les choses à moitié : le compartiment principal est doublé d’un tissu ultra-doux, pensé pour éviter les rayures sur l’écran de la Switch 2 tout en protégeant les boutons. Une sangle Velcro interne maintient la console solidement en place, et le fond de la sacoche, renforcé, offre une excellente résistance aux chocs ; de quoi voyager l’esprit tranquille. L’agencement intérieur a également été particulièrement bien pensé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour accueillir une manette Pro ainsi que le chargeur. On y trouve également huit emplacements dédiés aux cartouches de jeu, directement intégrés à la structure, ainsi que deux poches en filet permettant de ranger divers accessoires (câbles, écouteurs, chiffon de nettoyage, etc.). L’ouverture en "coquille" facilite l’accès rapide au contenu sans avoir à tout déballer : un vrai plus au quotidien.









Côté fabrication, là encore, Tomtoc se montre irréprochable : le tissu extérieur est déperlant, garantissant une bonne protection contre la pluie. Les deux fermetures éclair YKK viennent renforcer cette impression de qualité, réputées pour leur robustesse et leur longévité : adieu les glissières qui se coincent après quelques semaines d’usage. Enfin, le port est modulable puisque la sacoche peut se porter en bandoulière, à gauche comme à droite, grâce à un système de boucles réglables. Une poignée située sur le dessus permet également de la saisir facilement à la main.





L’étui FancyCase-G05 : finesse, légèreté et robustesse

Autre modèle phare de la marque, le FancyCase-G05 se démarque par sa conception ultra-fine, extrêmement légère et pourtant d’une robustesse impressionnante. L’étui épouse parfaitement la forme de la console, sans ajouter de volume superflu, tout en offrant une protection de niveau militaire. La coque externe, rigide en EVA et également déperlante, résiste efficacement aux chocs, aux chutes et à l’humidité. Tomtoc affirme d’ailleurs que ce modèle a passé avec succès des tests de chute conformes aux normes militaires. L’intérieur de l’étui comprend 10 emplacements pour cartouches, et comme pour le Sling Bag, on retrouve ici aussi des fermetures YKK de haute qualité. Une dragonne ajustable permet en outre de le porter à la main avec aisance. Mais au-delà de ses qualités techniques, le FancyCase-G05 séduit également par son esthétique travaillée. Plusieurs coloris sont proposés ; pour ma part, j’ai pu tester les versions noire et blanche, avec une nette préférence pour le modèle blanc. Son revêtement présente un toucher soyeux particulièrement agréable, et ceux qui me suivent savent combien j’ai un faible pour les finitions texturées.





Un rapport qualité-prix difficile à battre

Enfin, le véritable atout de ces accessoires signés Tomtoc réside dans leur tarification très compétitive : le Sling Bag est proposé à 49 dollars (environ 43 euros), tandis que les étuis FancyCase-G05 sont affichés à 29 dollars (environ 26 euros). À ce niveau de qualité, difficile de trouver mieux en termes de rapport qualité-prix.