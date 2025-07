Dying Light The Beast : le jeu est repoussé, voici la nouvelle date de sortie et des excuses

On l’attendait de pied ferme pour les grandes vacances, mais Dying Light The Beast vient de glisser sa date de sortie de quelques semaines, passant du 22 août au 19 septembre 2025. À première vue, rien de dramatique, juste quatre semaines, mais dans le petit monde du jeu vidéo, où le moindre report fait monter les tours sur Twitter/X, l’annonce ne passe jamais inaperçue. Sauf que là, chez Techland, on a décidé de prendre les devants avec franchise et un brin de tendresse pour les fans de la première heure. Le studio s’adresse directement à la communauté, et plus particulièrement aux fidèles de Kyle Crane. Un message en forme de lettre d’amour dans lequel les développeurs remercient les joueurs pour leur enthousiasme, leur retour sur les previews, et leur patience également. Quatre petites semaines de plus pour polir, affiner, fignoler, pas de bug bloquant, pas de panique en interne. On parle d’animations peaufinées, de physique plus réaliste, de lisibilité dans l’interface, d’équilibrage dans le gameplay, et même de cinématiques retouchées pour que tout s’enchaîne avec plus de fluidité. Bref, le genre de finitions invisibles, mais qui font toute la différence une fois manette en main.