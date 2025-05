Moins de 170€ pour le Titan Army P27GR ? On a testé ce moniteur 2K et on est épaté !

Le Test

Quand on cherche à acheter un nouvel écran d'ordinateur, plusieurs marques nous viennent en tête assez rapidement. Asus, Iiyama, Samsung, LG, Corsair, DELL, Philips, tous sont bien installés dans un marché qui tend à se diriger vers des produits Premium et des résolutions 4K. Forcément, avec le temps qui passe, le 3840 x 2160 pixels est presque devenu la norme ; à condition d'avoir le portefeuille qui suit évidemment. Et en ces temps incertains, où l'inflation touche à peu près tous les secteurs, on réfléchit à deux fois avant de se lancer dans un achat compulsif. C'est là que la marque Titan Army peut parfaitement tirer son épingle du jeu, elle qu'on voit souvent dans les recommandations d'achat chez certains revendeurs en ligne comme Amazon. Jeune marque chinoise qui veut devenir grande, elle propose également un bon compromis avec des entrées de gamme en WQHD (pour "Wide Quad High Definition"), qui désigne une définition d'image de 2560 x 1440 pixels (du 2K quoi), à des prix qui défient toute concurrence. On a pu tester le TITAN ARMY P27GR, un écran plat de 27 pouces vendu moins de 170€, proposant un taux de rafraîchissement de 180Hz avec prise en charge de FreeSync et HDR10. Tout cela paraît surréaliste à un prix aussi peu cher, et pourtant, il s'inscrit comme un excellent compromis entre performance graphique et qualité d’affichage. Ouep.

Dans un marché où les moniteurs 4K restent encore difficilement d'accès (il faut compter en moyenne 1 000€ pour un bon modèle) et le Full HD un standard vieillissant, le segment WQHD (2560 x 1440, du 2K) représente aujourd’hui le compromis idéal pour les joueurs exigeants mais raisonnables. Le Titan Army P27GR vient justement jouer sur ce terrain stratégique avec une fiche technique solide : dalle IPS de 27", taux de rafraîchissement de 180Hz, compatibilité FreeSync, HDR10, et un prix plancher de moins de 170€. Tout semble un peu surréaliste, mais pourtant après un gros mois à l'essayer au quotidien, difficile de ne pas être bluffé par son rapport qualité-prix.







DESIGN SOBRE, MONTAGE FACILE



Première chose à savoir : le P27GR ne cherche pas à faire dans l’ostentatoire. Châssis noir mat, quelques touches de vert pour rappeler ses ambitions gaming, bordures visibles mais pas pénalisantes, l’ensemble reste discret et passe-partout. Le montage est extrêmement rapide et d'une simplicité enfantine, et ne recquiert aucun outil pour le montage, et le pied, bien que fixe, assure une bonne stabilité. Autre élément surprenant, c'est le poids, assez léger (3.5 kg) qui va vous permettre de le transporter facilement si jamais vous êtes du type nomade, comme c'est mon cas. Seul véritable bémol : l’absence de réglage en hauteur. À ce tarif, difficile d’exiger mieux, mais cela reste un manque pour ceux qui cherchent un poste de travail ergonomique au quotidien.







LES PERFORMANCES SONT LÀ !



A l'usage au quotidien, le TITAN ARMY P27GR surprend sur deux aspects et la première, c'est la qualité du rendu de l'image, offrant une densité de 108 pixels par pouce (ppi) sur cette dalle de 27 pouces (on aurait aimé plus grand à vrai dire, mais on s'est un peu habitué au luxe). Ce niveau de définition assure une netteté d'image supérieure, idéale pour le multitâche, la création de contenu et le jeu vidéo. Qu'il s'agisse de vidéos à regarder sur YouTube, les plateformes de streaming type Netflix, Disney+ et HBO Max, le moniteur 2K chinois a prouvé qu'il était capable d'afficher de belles couleurs, avec des contrastes bien présents et une netteté d'image irréprochable, surtout à ce tarif de même pas 170 euros. Et ce qui rend les choses encore plus convaincantes, c'est la possibilité de profiter du HDR10 et donc d'obtenir une image encore plus bluffante, surtout en jeu vidéo. A noter que pour bénéficier de la fonctionnalité HDR10, il est nécessaire d'activer manuellement cette option dans le menu OSD (On-Screen Display). Sans cette activation, le moniteur peut être reconnu par le système d'exploitation comme ne prenant pas en charge le HDR.









Autrement, sachez que le TITAN ARMY P27GR est doté d'une dalle Fast IPS, ce qui garantit des temps de réponse rapides et des angles de vision larges. Il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 180Hz via la connexion DisplayPort, avec la possibilité de sélectionner des fréquences intermédiaires telles que 120Hz, 144Hz ou 165Hz, selon vos besoins évidemment. On a pu tester le moniteur sur des jeux tels que Black Myth Wukong, inZOI, Forza Horizon 5, Indiana Jones & le Cercle Ancien et il s'en tire avec les honneurs. Le mode Vision Nocturne s'est révélé particulièrement utile dans les environnements sombres, améliorant la visibilité sans compromettre la qualité de l'image. La réactivité de la dalle est elle aussi excellente, sans effet de ghosting ou de tearing. Du bon boulot.







UN BON ALLIÉ POUR LA BUREAUTIQUE AUSSI



Si le TITAN ARMY P27GR est bien taillé pour le gaming, il se montre également performant pour des tâches de bureautique ou de création de contenu. La résolution WQHD offre un espace de travail confortable, et la précision des couleurs est suffisante pour des travaux de retouche photo ou de montage vidéo. On peut facilement afficher deux fenêtres côte à côte avec confort, et l’espace de travail est bien supérieur à un écran Full HD. La compatibilité PIP/PBP permet même d’afficher deux sources vidéo en simultané, ce qui peut s’avérer utile pour certains usages multitâches ou semi-professionnels. Les haut-parleurs intégrés dépannent, mais comme souvent, le rendu audio est plat et manque de puissance. À utiliser en dernier recours uniquement. Et enfin, dernier point un peu fâcheux : l'absence de réglage en hauteur du pied qui peut limiter le confort lors d'une utilisation prolongée.





En termes d'interface sinon, le menu OSD se pilote via cinq boutons physiques (pas de joystick malheureusement), ce qui va sans doute créer quelques confusions dans un premier temps. Les boutons sont d'ailleurs un peu mous et peu ergonomiques, ce qui rend les réglages initiaux laborieux, on va pas vous mentir. Heureusement, tout est personnalisable : préréglages d’image, température des couleurs, netteté, réduction de lumière bleue, etc. La section "Game+" regroupe toutes les options dédiées aux joueurs, y compris les profils HDR, la gestion du réticule, les timers et la synchronisation adaptative. Il faut prévoir 10-15 minutes pour bien configurer l’écran à son goût, mais ça vaut le coup.