Avec Everlink, Surfshark stabilise et sécurise ta connexion VPN, même en plein clutch

Surfshark dévoile Everlink, une technologie brevetée qui garantit une connexion VPN stable et continue, même en cas de coupure réseau. Pour les joueuses et joueurs en ligne, c’est la fin des interruptions ou des risques de fuite d’IP en pleine partie.





Il y a quelques semaines, on vous expliquait pourquoi un VPN est un outil indispensable pour les joueurs. Mais encore faut-il que le VPN ne lâche pas en pleine partie de Valorant ou encore durant un raid sur votre MMORPG préféré. En effet, la moindre déconnexion du VPN – même de courte durée - peut vous exposer à différents désagréments. Heureusement, des solutions existent pour éviter le drame. On peut citer la fonction Kill Switch, qui coupe l’accès à Internet dès que la connexion VPN est rompue. Mais désormais, on peut aussi compter sur Everlink, la nouvelle technologie brevetée de Surfshark.



UNE CONNEXION STABLE, MÊME EN PARTIE





Avec cette technologie, Surfshark assure la continuité du service VPN, même lorsque la connexion est instable ou que le serveur VPN change. Everlink fonctionne comme un filet de sécurité : si le tunnel VPN est interrompu pour une raison quelconque, il le rétablit immédiatement, sans intervention de votre part, en vous connectant à une infrastructure parallèle tout aussi sécurisée. En clair, c’est comme si vous étiez connecté à deux réseaux VPN, le réseau Everlink n’intervenant qu’en cas de défaillance du réseau principal.









En quoi Everlink est-il adapté à un usage gaming ? Utiliser un VPN en ligne n’est pas qu’une question de confidentialité. De nombreux joueurs s’en servent pour protéger leur identité numérique, notamment sur les serveurs vocaux, les forums ou Twitch. Une fuite d’IP peut par la suite vous rendre vulnérable aux attaques DDoS, voire à du harcèlement ciblé. Le VPN permet aussi, selon les cas, de contourner le throttling – la limitation de bande passante - mis en place par votre FAI, et d’obtenir un ping plus stable sur certains serveurs. Mais dès que le tunnel VPN se rompt — même brièvement — tous ces bénéfices s’effondrent. Everlink intervient à ce moment critique : il répare la connexion VPN dès qu’elle est compromise, sans passer par une reconnexion manuelle ni exposer ton trafic en clair.



UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, SUR TOUS LES SUPPORTS





Pas besoin d’être expert pour profiter de cette protection supplémentaire. La technologie Everlink est incluse, sans surcoût, dans tous les abonnements Surfshark. Elle est d’ailleurs activée par défaut sur toutes les plateformes utilisant le protocole WireGuard : Windows, macOS, Android, iOS, Linux. L’utilisateur est donc automatiquement connecté à l’infrastructure Everlink dès la première connexion. De quoi jouer l’esprit tranquille. Vous n’utilisez pas encore de VPN ? Surfshark propose en ce moment des offres promotionnelles sur toutes ses formules. L’abonnement Surfshark Starter, habituellement à 4,39 €/mois, est proposé à 1,99 €/mois pour un engagement de deux ans, avec trois mois gratuits à la clé. Une formule simple, qui permet déjà de bénéficier d’une protection VPN complète et stable, adaptée aux besoins des joueuses et joueurs.





Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, l’abonnement Surfshark One intègre des services supplémentaires : un antivirus certifié, un moteur de recherche sans publicité (Surfshark Search), et une alerte en cas de fuite de données personnelles (Surfshark Alert). Là aussi, le prix est à la baisse : 2,49 €/mois pendant deux ans, avec trois mois offerts. Pas d’adresse IP exposée, pas de rupture de tunnel sécurisé, pas de reconnexion manuelle : avec Everlink, vous bénéficiez d’une protection véritablement continue, discrète et essentielle. Que vous jouiez pour le fun ou la compétition, Everlink s’assure que votre VPN reste en place quand vous en avez le plus besoin.