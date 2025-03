Voici les services par abonnement les plus couramment utilisés, et le jeu vidéo est en bonne place

Une étude révèle dans quels services par abonnement nous investissons le plus de temps (et d’argent). Sans surprise, le streaming vidéo domine notre temps libre, suivi par la musique et le gaming. De nos jours, il existe un abonnement numérique pour à peu près tout : pour regarder des films et des séries, écouter de la musique en illimité, commander de bons petits plats, et même jouer aux jeux vidéo récents sans avoir à payer le prix fort. Mais quels sont les services payants les plus utilisés ?





Netflix & co en pole position, le gaming dans le trio de tête





Une étude menée par ExpressVPN, un fournisseur VPN, auprès de 4 000 personnes en Europe et aux États-Unis apporte des réponses. Au risque de ne surprendre personne, les plateformes de streaming de contenu sont celles qui occupent le plus notre temps libre. 75% des personnes interrogées déclarent utiliser régulièrement des services vidéo tels que Netflix et Disney+. Ces contenus sont consommés à 70 % sur téléviseur et à 55 % sur smartphone, notamment pendant les trajets en transport en commun.





En deuxième position, on retrouve la musique, avec 51% des sondés déclarant être abonnés à une plateforme de streaming musical comme Spotify ou Apple Music.





Et le jeu vidéo dans tout ça ? Avec l’essor des abonnements gaming comme le PlayStation Plus, le Xbox Game Pass ou le GeForce Now, le jeu vidéo s’impose en troisième position. 24 % des sondés déboursent quelques euros pour un accès illimité à un vaste catalogue. Ces abonnés jouent majoritairement sur console de salon (51 %), mais aussi sur smartphone (45 %), preuve que le gaming se vit aussi en mobilité.





Viennent ensuite les applications de livraison de nourriture (16%), les services permettant d’améliorer notre productivité au travail (10%), les abonnements liés à la gestion de nos appareils connectés (10%) et enfin, avec seulement 8%, les applications de fitness pour garder la forme quand la motivation seule ne suffit pas.









Un nombre d’abonnements et des dépenses en hausse





L’étude met aussi en lumière notre dépendance croissante aux abonnements payants. 44% des personnes interrogées jonglent avec minimum trois abonnements. En conséquence, les internautes français peuvent dépenser en moyenne 38,90€ par mois pour leurs abonnements numériques, contre 49,11 dollars outre-Atlantique. Ces abonnements sont-ils réellement rentabilisés ? Pas toujours. 35 % des sondés reconnaissent manquer de temps pour profiter pleinement de leurs services payants.





40% d’entre eux confient également se sentir submergés par la gestion de tous leurs abonnements numériques. Difficultés à gérer les différents comptes et mots de passe associés, manque de temps, prix prohibitifs, ou encore surplus de notifications et de mails commerciaux… Autant de facteurs qui contribuent à une « fatigue des abonnements » à laquelle 38% des répondants admettent souffrir de temps en temps, voire tout le temps.



Qu’on se rassure, des solutions existent pour s’en prémunir. Sur son blog, ExpressVPN donne d’ailleurs des pistes pour ne pas s’épuiser dans la gestion de ses abonnements.