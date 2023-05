LEGO Super Mario : Donkey Kong débarque en LEGO, voici les premiers jouets en images

Avec le succès phénoménal du film d'animation Super Mario Bros, on peut tenter de se réjouir du côté des partenaires tels que LEGO. La marque danoise a flairé depuis de nombreuses années le bon coup de s'associer avec Nintendo pour continuer à vendre ses objets, et il est évident que le carton mondial du film va aider les LEGO Super Mario à se vendre davantage. D'ailleurs, on vient d'apprendre que la gamme continue de s'agrandir, avec l'arrivée de Donkey Kong et de toute sa famille. Cela signifie qu'il sera accompagné de Cranky Kong, Diddy Kong, Funky Kong et Dixie Kong, qui prendront vie pour la première fois sous forme de briques LEGO. En gros, ce sont 4 nouvelles extensions qui enrichissent la collection, à savoir la cabane de Donkey Kong, La course de chariot de mine de Diddy Kong, Le concert de Dixie Kong dans la jungle et Rambi le rhinocéros. Voici les premiers visuels et les détails de vente, en attendant la première bande annonce dédiée à Donkey Kong.

Âge : 8 ans et plus

Prix : 64,99 €

Nombre de briques : 555

Numéro de produit : 71424

Dimensions : 19 cm de haut, 46 cm de large et 17 cm de profondeur