realme P3 : le fabricant chinois sort son smartphone milieu de gamme à prix agressif, tout savoir

Désormais bien ancré dans le paysage du marché des smartphones, realme lance son nouveau modèle, le P3, pensé pour le segment milieu de gamme en ligne avec à un prix agressif de 199,99€ (à partir de en réalité) à son lancement sur Amazon. De quoi est dotée la bête pour ce tarif-là ? Et bien sachez que le realme P3 repose sur le Snapdragon 6 Gen 4, un processeur gravé en 4 nm qui affiche un score AnTuTu de 760 000. Un choix stratégique qui positionne l’appareil comme une alternative de poids face aux ténors du segment (Redmi Note, Galaxy A, etc.). Cette puce permet non seulement une gestion fluide du multitâche, mais aussi une prise en charge efficace des jeux populaires du moment. Le tout est couplé à des technologies propriétaires, comme GT Boost, un moteur d’optimisation par IA dédié au jeu, et Ultra-IA Touch Control, qui réduit la latence tactile pour une réactivité renforcée.









L’autonomie est confiée à une batterie de 5 260 mAh, soutenue par une charge rapide Super Flash de 45W. Selon le constructeur, cela permet de tenir jusqu’à 10 heures de jeu d’affilée. En complément, realme intègre une technologie de bypass thermique, rare dans cette gamme, qui alimente directement la carte mère pour limiter la surchauffe pendant les sessions prolongées. L’affichage est tout aussi intéressant, avec un écran AMOLED Esports de 6,7 pouces, 120 Hz, et une luminosité maximale de 2000 nits. L’ensemble est logé dans un boîtier ultra-fin de 7,97 mm, certifié IP66, IP68 et IP69 : une triple certification d’étanchéité qui fait figure d’exception sur ce segment.





Photographie avec assistant IA intégré

Le volet photo repose sur un capteur IA de 50 MP, épaulé par des algorithmes de traitement avancés. Des modes comme AI Snap et obturateur IA permettent de capturer des scènes en mouvement avec une précision accrue. Mais c’est surtout dans l’assistance logicielle IA que le P3 tire son épingle du jeu. Grâce à sa suite NEXT AI, le smartphone propose plusieurs fonctionnalités rarement vues à ce niveau de prix :





AI Eraser, pour supprimer les éléments indésirables des photos,

Correction IA automatique, pour améliorer la netteté ou corriger les yeux fermés,

AI Recording Summary, qui transforme les longues réunions audio en résumés structurés en un clic.

Disponible en deux coloris (Gris Comète et Vert Étoilé), le realme P3 est décliné en deux configurations :

Version 12+512go : offre de lancement à 259.99€ du 24 juin au 4 juillet 2025, puis 349.99€.

Version 8+256go : offre de lancement à 199.99€ du 24 juin au 4 juillet 2025, puis 299.99€.

Un positionnement agressif qui permet à realme de consolider sa place parmi les leaders du smartphone entrée et milieu de gamme. On vous en proposera un test complet prochainement.