FlexiSpot E9 : on a testé le bureau assis-debout qui prend soin de notre dos et de notre productivité aussi

Depuis quelques années, les bureaux assis-debout se sont imposés dans le quotidien des travailleurs français. Popularisés par la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, ils apparaissent aujourd’hui comme une réponse concrète à la sédentarité croissante. Rester assis plus de sept heures par jour nuit à la circulation sanguine, au métabolisme et à la concentration. Et si la solution tenait simplement à se lever ? Parmi les modèles disponibles sur le marché, le FlexiSpot E9 s’impose comme un candidat sérieux pour transformer en profondeur votre poste de travail. Voici notre test complet.

La marque FlexiSpot s’est rapidement imposée comme un acteur clé du mobilier de bureau ergonomique, en réponse à un constat simple : les espaces de travail traditionnels ne répondent plus aux exigences de santé et de flexibilité du monde professionnel contemporain. Fondée avec l’ambition d’améliorer le quotidien des travailleurs sédentaires, l’entreprise place au cœur de sa démarche l’innovation et la durabilité. Résultat : une gamme complète qui s’étend des bureaux assis-debout aux chaises ergonomiques, en passant par des pupitres réglables et des accessoires connectés. Derrière cette offre, une attention particulière portée à la qualité et à l’environnement. FlexiSpot privilégie des matériaux durables, équipe ses produits de moteurs sans balais plus efficaces, et intègre des systèmes anti-collision pour maximiser sécurité et confort.









Le FlexiSpot E9 est un bureau électrique assis-debout conçu pour améliorer significativement le confort au quotidien. Son cadre en acier carbone supporte jusqu'à 180 kg, avec une hauteur ajustable de 63,5 à 128,5 cm, permettant une adaptation parfaite à toutes les morphologies. Le système de réglage électrique est fluide, silencieux (inférieur à 50 dB), et propose jusqu’à quatre positions mémorisables via un panneau de commande tactile intuitif. Le plateau personnalisable est disponible en plusieurs tailles et finitions : érable, noir, acajou, bambou ou noyer foncé. La finition anti-traces du plateau, agréable au toucher, semble bien résister à un usage quotidien intensif.





Sur le plan fonctionnel, l’E9 impressionne par sa stabilité : même avec un équipement lourd posé dessus, le bureau ne vacille pas, et le réglage de la hauteur se fait en douceur et en silence, avec un bruit inférieur à 50 décibels, un atout non négligeable pour les environnements calmes ou en usage nocturne. La vitesse de montée et descente, environ dix secondes, est compétitive, bien que la prise USB intégrée pour la recharge des appareils se montre quelque peu lente, un point à améliorer. La possibilité de mémoriser jusqu’à quatre hauteurs différentes ajoute une dimension ergonomique importante, facilitant les transitions rapides entre positions assise et debout. Cette fonctionnalité, encore trop rare chez certains concurrents à prix équivalent, conforte l’E9 dans sa catégorie haut de gamme. En comparaison, d’autres marques phares comme Uplift ou Fully proposent des options similaires, mais souvent à un tarif plus élevé ou avec moins de possibilités de personnalisation.









Le bureau assis-debout, bien que progressivement adopté à l’international, notamment en Scandinavie et aux États-Unis, où il est devenu courant dans les studios de développement de jeux vidéo, reste marginal en France. Pourtant, ses bénéfices en termes de bien-être et de concentration sont reconnus, et le FlexiSpot E7 apparaît comme une solution sérieuse pour accompagner cette transition. En cette période de rentrée, où le télétravail et la qualité de vie au bureau sont plus que jamais au centre des préoccupations, investir dans un tel équipement s’avère un choix judicieux, qui mérite d’être encouragé par les entreprises et les institutions.