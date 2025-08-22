Test Metal Gear Solid Delta Snake Eater : les notes du remake sont tombées, c'est pas mal du tout









Metal Gear Solid Delta Snake Eater a d'ores et déjà été testé par la presse. Depuis ce matin en effet, les notes sont tombées un peu partout dans le monde et sur Metacritic, le jeu affiche à ce stade un joli 86% , ce qui en fait un jeu particulièrement bien noté. Il faut dire que le matériau de base est déjà phénoménal, mais tenter un remake était également un exercice périlleux. Si c'est Konami qui est à l'initiative de cette restauration sous Unreal Engine 5, il faut préciser que c'est le studio Virtuos qui s'est chargé de la tâche. D'origine singapourienne, Virtuos a pas mal de studio dans le monde, mais est très présent dans la sous-traitance en Asie, que ce soit en Chine, en Malaise et au Vietnam. Ce sont d'ailleurs ces studios là qui ont été au charbon, épaulé par d'autres évidemment. En attendant notre test (on revient de 3 semaines de vacances, laissez-nous vivre un peu), voici un extrait des différents tests qu'on retrouve dans le monde, positifs comme plus mitigés.

Attendu pour le 28 août prochain,

100 – Saudi Gamer

Quand on pense au remaster parfait, moins c’est souvent mieux. L’équipe de développement derrière ce remaster a touché à chaque aspect du jeu original, en gommant ses aspérités sans en perturber l’équilibre ni le design initial. C’est le remaster parfait d’un chef-d'œuvre qui suscite toutes les émotions que l’original provoquait en 2004, mais les rend encore plus palpables pour un public de 2025.





100 – DBLTAP

C’est du Kojima classique : il en fait trop en expliquant chaque aspect de l’histoire, y compris des choses qui n’ont aucun rapport avec l’intrigue. On peut en apprendre davantage en appelant ses interlocuteurs pour des conversations optionnelles, mais il y a au moins trois heures de cinématiques par défaut. Pourtant, comme beaucoup des meilleurs jeux de l’époque, celui-ci est conçu pour être rejoué encore et encore, afin d’obtenir de meilleurs temps et résultats. Ainsi, à la deuxième partie, on les passera toutes — et c’est sans doute là que le jeu révèle tout son potentiel, lorsqu’on vise des runs sans alertes et sans meurtres.





95 – Destructoid

MGS Delta est un incontournable, autant pour les vétérans de la série que pour les nouveaux venus. Konami a pris l’un des plus grands accomplissements du jeu vidéo et l’a respectueusement recréé, sans interférer, si ce n’est en offrant de superbes graphismes et un système de contrôle moderne, le rendant accessible à tous.





94 – Game8

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rejoint le cercle restreint des remakes exemplaires : il capture l’essence de ce qui a fait de l’original une expérience acclamée par la critique, tout en modernisant ses mécaniques et ses graphismes vieux de plusieurs décennies. Le framerate chute parfois lors de scènes chargées, mais ce remake s’impose sans aucun doute comme la meilleure façon de découvrir ce que beaucoup considèrent comme le meilleur jeu de la franchise.





90 – COGconnected

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est une reconstitution authentique d’un chef-d'œuvre. Chaque aspect visuel a été magnifiquement et fidèlement modernisé avec une attention méticuleuse aux détails. Bien que Konami n’ait retravaillé que des éléments mineurs, ces ajustements combinés améliorent l’expérience globale. Même si le jeu trahit parfois son âge, il reste indéniablement l’un des plus grands jeux d’aventure, et Delta permet à une nouvelle génération de le découvrir dans sa meilleure version.





90 – GameBlast

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est plus qu’un remake : c’est une célébration de l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo. En préservant fidèlement le récit original tout en modernisant les graphismes, la caméra et le gameplay, Konami offre une expérience respectueuse de l’héritage tout en la rendant accessible à une nouvelle génération.





90 – Noisy Pixel

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater propose un remake fidèle et visuellement époustouflant du classique d’infiltration, mélangeant améliorations modernes et expérience iconique. Si les contrôles, la caméra et les animations améliorés rendent le jeu plus accessible et immersif, certaines de ces nouveautés réduisent aussi la difficulté et la tension originales, modifiant légèrement l’équilibre qui le rendait si mémorable.





90 – Push Square

L’un des remakes les plus fidèles jamais réalisés, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater redonne un souffle moderne à un classique de l’infiltration. Ses mises à jour légères mais pertinentes améliorent les interactions et le ressenti, tandis que sa refonte visuelle lui permet de rivaliser avec l’élite graphique de la PS5. En restant si loyal à sa source, Metal Gear Solid 3 est aujourd’hui aussi incroyable qu’il y a plus de 20 ans.





85 – Worth Playing

Dans l’ensemble, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un remaster bien conçu d’un jeu qui reste aussi classique qu’à l’époque. Les changements sont un mélange de positif et de négatif, mais aucun n’alourdit l’expérience. Au pire, c’est une question de préférences. Pour beaucoup, ce titre sera sans doute la meilleure façon de découvrir Metal Gear Solid 3, et on ne peut qu’être impressionné par la quantité de travail mise dans cette recréation fidèle.





85 – Multiplayer.it

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un remake fidèle qui transpose le chef-d'œuvre de Hideo Kojima dans le présent, grâce à l’Unreal Engine 5, en se concentrant avant tout sur l’esthétique et en retouchant à peine la base des mécaniques. C’est une édition extrêmement complète, pleine de contenus additionnels, qui brille par sa production contemporaine, son gameplay modernisé et ses nombreuses améliorations de confort. Sa seule vraie limite réside dans la révérence de l’éditeur vis-à-vis de l’original. Une crainte justifiée, car Snake Eater était et reste un jeu sensationnel, une magnifique histoire d’espionnage et une mine d’idées brillantes de l’auteur japonais. L’opération est réussie, avec un peu de créativité et de surprises, mais Konami a manqué du courage nécessaire pour réconcilier modernité et âme ancienne, préférant une fidélité aveugle et n’osant que lorsqu’aucun risque n’était pris.



85 – JV

Metal Gear Solid Delta réussit son pari de remettre au goût du jour un jeu légendaire. 21 ans après sa sortie, MGS 3 reste toujours un chef d'oeuvre par son incroyable scénario, ses personnages mémorables et son aventure au rythme soutenu où on ne s'ennuie jamais. Pour les nouveaux joueurs, sa refonte visuelle en 4K dans un rendu réaliste et ses options de confort en font un excellent point d'entrée, tandis que les fans seront ravis de retrouver tout le contenu autour de cet épisode dans un même jeu. Mais par peur de dénaturer l'oeuvre originale, Konami en a gardé certains défauts comme une intelligence artificielle en dents de scie, mais surtout un gameplay marqué d'une certaine lourdeur qui en découragera plus d'un. Dans tous les cas, difficile de bouder son plaisir de voir MGS revenir sur le devant de scène, en espérant que cela débouche sur une aventure inédite la prochaine fois.





83 – SpazioGames

Delta est un remake qui marche sur un fil entre admiration et routine. Il coupe le souffle lorsqu’on traverse la jungle avec Snake, mais rappelle constamment que l’on vit quelque chose déjà connu, seulement revêtu d’une nouvelle lumière et de nouveaux polygones. Konami a accompli un travail technique impeccable, mais sans la touche folle de Kojima, tout reste prévisible, élégant, mais sans l’étincelle qui avait rendu l’original inoubliable.





80 – Atomix

La question à un million est : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est-il meilleur que Metal Gear Solid 3: Snake Eater ? Pas de réponse claire, chacun aura sa conclusion. Au final, le remake de Konami et Virtuos ne remplace pas l’original, disponible dans la Master Collection, et ne justifie son existence que de manière superficielle, en ravivant l’intérêt pour la série et en générant des revenus. Le titre laisse un goût d’inachevé, mais — et c’est le dilemme — il reste l’un des meilleurs jeux de l’histoire, tout en étant l’un des remakes les moins intéressants de ces dernières années.





80 – VGC

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fait exactement ce que nous attendions de lui. C’est une façon de jouer au classique PS2 sur du matériel moderne, avec une nouvelle couche graphique et des contrôles contemporains. Ceux qui espéraient un remake plus ambitieux resteront peut-être sur leur faim, mais transposer une grande partie du gameplay excellent de MGS V dans ce classique de la PS2 est largement suffisant pour nous. Après une décennie difficile, Metal Gear est de retour.





75 – Checkpoint Gaming

Comme on pouvait s’y attendre, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater n’est pas une réinvention audacieuse, mais un remake qui affine et polit plutôt qu’il ne propose de la nouveauté. Cela peut diminuer un peu la grandeur et l’excitation, et le choix de privilégier la fidélité visuelle des environnements et modèles au détriment du style artistique et des filtres qui faisaient le charme de l’original n’aide pas. Avec Delta, on se retrouve ironiquement dans une situation d’ouroboros : l’histoire magnifique revient pour un nouveau public, mais s’abîme un peu en route. Cela reste néanmoins un excellent jeu, et traverser les forêts denses de l’URSS des années 1960 avec Snake sera pour beaucoup comme rentrer à la maison.





75 – Press Start Australia

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fait un gros effort pour moderniser la présentation du jeu original avec de véritables graphismes nouvelle génération. Cependant, dans ce processus, des problèmes de performances et des changements de direction artistique risquent de diviser les fans de l’original. Ce remake, bien que pas totalement définitif, sera une expérience particulière selon les goûts. Quoi qu’il en soit, il est presque impossible d’ignorer que sous l’habillage de Delta, le jeu reste l’une des expériences les plus solides qui soient — et cela mérite toujours d’être célébré.





70 – ComicBook

Bien que MGS Delta coche plusieurs cases du remake, d’autres aspects donnent l’impression que Konami a coupé des coins, en jouant la carte de la sécurité. Le résultat est un jeu toujours très amusant, probablement la meilleure façon de jouer à Snake Eater en 2025. Mais avec l’original déjà disponible sur les plateformes modernes, j’aurais préféré que Delta prenne plus de risques et soit repensé de fond en comble pour vraiment se différencier de sa source.



70 – Gameblog

Metal Gear Solid Delta est un très bon remake qui arrivera aussi bien à séduire les fans de la première heure que les nouveaux joueurs. Sa refonte visuelle et la modernisation de son gameplay lui font un pied fou et relancent la licence dans une bonne direction comme a pu le faire Silent Hill 2 Remake. À la différence de ce dernier en revanche, il n'y a ici aucune prise de risque. Metal Gear Solid Delta est un remake à l’échelle 1:1 parsemé de fan service. S’il permet aux joueurs de découvrir ce chef-d'œuvre, il ne lui apportera rien de plus. Le jeu conserve toute sa saveur, sa qualité et ses défauts qui concernent surtout ses imprécisions de gameplay ou ses faiblesses d’IA d’une autre époque. À ne vouloir froisser personne en proposant un jeu sans aucune prise de risque, Konami inflige parfois une étrange sensation de dissonance entre nostalgie et modernité. On retrouve alors des problèmes de gameplay qui n'existaient pas à l’époque ou encore des mécaniques qui ne paraissent plus aussi cohérentes qu’autrefois. Cela étant, difficile de bouder son plaisir et de ne pas le recommander tant c’est à l’heure actuelle la meilleure façon de découvrir ce jeu incroyable.



70 – Gamekult

Metal Gear Solid Delta ne vient pas changer la donne : il fait plutôt le strict minimum pour se remettre au goût du jour. Heureusement pour lui, MGS 3 est un jeu formidable, au charme indéniable et à la créativité riche, toujours aujourd'hui. C'est une aventure que l'on termine avec plaisir et que l'on s'amuse à recommencer encore et encore, pour en maîtriser tous les rouages, en faisant un investissement rentable. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de penser que Metal Gear Solid 3 méritait mieux. Ne pas vouloir esquinter le travail légendaire de Kojima est louable, mais faire un remake, c'est déjà un risque en soi qu'il est parfois nécessaire de prendre jusqu'au bout. Silent Hill 2 en est un merveilleux exemple, lui qui a bénéficié d'un traitement de refonte autrement différent, mais qui parvient à magnifier une expérience déjà transcendante à l'époque. Le résultat, ici, c'est que MGS 3 est un soldat très efficace, toujours costaud, mais bloqué dans un corps qui n'a de jeune que son esthétique. À vous de voir ce que vous en attendez réellement.





60 – WellPlayed

Avec Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami a conçu une réédition visuellement saisissante, mais tellement révérencieuse qu’elle en devient dénuée de curiosité. Les fans de l’original apprécieront sans doute l’opportunité de redécouvrir cette œuvre générationnelle sous une forme modernisée, mais une œuvre aussi importante devrait inspirer davantage.



