Street Fighter 6 : et voilà que débarque Alex et son bonnet en DLC ! Première vidéo

Alors que Fatal Fury promet des cross-over improbables mais très excitant, Street Fighter 6 continue tranquillement de dérouler sa feuille de route. La Saison 3 est déjà bien entamée, puisque Sagat et Crimson Viper sont désormais dans la place, et le prochain à monter sur le ring n’est autre qu’Alex. Ce dernier bien connu de Street III était déjà apparu dans Street Fighter 5, mais là, il apparaît nettement plus massif, plus rugueux, voire presque antipathique dans son attitude. Une approche qui colle assez bien à son ADN de catcheur/grappler, mais qui tranche aussi avec l’image un peu plus “héros malgré lui” qu’il pouvait avoir par le passé. Le clin d’œil à la culture catch est appuyé, avec un Andore sacrifié sur l’autel du spectacle, et un décor – le stade Haggar – qui empile les références à Final Fight sans la moindre subtilité. Et franchement, ça marche.





Côté gameplay, même si rien n’est encore montré en détail, on sait à quoi s’attendre. Alex reste ce mélange de boxe, de lutte et de grappling, avec ses prises violentes, ses projections et son jeu très frontal. La vraie question sera de voir comment Capcom l’intègre dans l’écosystème très particulier de Street Fighter 6, entre Drive System, rythme plus lisible et volonté d’ouvrir le jeu à un public plus large. Alex est attendu pour le début du printemps, sans date précise pour l’instant. Il sera suivi par Ingrid cet été, ce qui bouclera une Saison 3 plutôt éclectique sur le papier. En attendant d’en voir plus, ce premier teaser fait le job.







