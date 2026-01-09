JeuxActuJeuxActu.com

Street Fighter 6 : et voilà que débarque Alex et son bonnet en DLC ! Première vidéo

Street Fighter 6 : et voilà que débarque Alex et son bonnet en DLC ! Première vidéo

Alors que Fatal Fury promet des cross-over improbables mais très excitant, Street Fighter 6 continue tranquillement de dérouler sa feuille de route. La Saison 3 est déjà bien entamée, puisque Sagat et Crimson Viper sont désormais dans la place, et le prochain à monter sur le ring n’est autre qu’Alex. Ce dernier bien connu de Street III était déjà apparu dans Street Fighter 5, mais là, il apparaît nettement plus massif, plus rugueux, voire presque antipathique dans son attitude. Une approche qui colle assez bien à son ADN de catcheur/grappler, mais qui tranche aussi avec l’image un peu plus “héros malgré lui” qu’il pouvait avoir par le passé. Le clin d’œil à la culture catch est appuyé, avec un Andore sacrifié sur l’autel du spectacle, et un décor – le stade Haggar – qui empile les références à Final Fight sans la moindre subtilité. Et franchement, ça marche.

 

Côté gameplay, même si rien n’est encore montré en détail, on sait à quoi s’attendre. Alex reste ce mélange de boxe, de lutte et de grappling, avec ses prises violentes, ses projections et son jeu très frontal. La vraie question sera de voir comment Capcom l’intègre dans l’écosystème très particulier de Street Fighter 6, entre Drive System, rythme plus lisible et volonté d’ouvrir le jeu à un public plus large. Alex est attendu pour le début du printemps, sans date précise pour l’instant. Il sera suivi par Ingrid cet été, ce qui bouclera une Saison 3 plutôt éclectique sur le papier. En attendant d’en voir plus, ce premier teaser fait le job.

Street Fighter 6

Street Fighter 6


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 9 janvier 2026
15:06


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Street Fighter : le film de 2026 s'annonce bien kitsch et bien ringard, mais c'est voulu Le premier aperçu du film Street Fighter a été présenté lors des Game Awards 2025, avec une première une bande-annonce qui n'a pas manqué de faire parler d'elle par son approche originale. 12/12/2025, 12:03
Street Fighter 6 : C. Viper est disponible, Mr Crimson va se régaler Capcom a attendu quelques jours que le soufflet retombe autour de l'EVO France pour nous annoncer la disponibilité de C. Viper, le dernier personnage en date du Year 3 Character Pass de Street Fighter 6. 15/10/2025, 12:58

Street Fighter 6 : C. Viper nous électrise avec son gameplay et Mecha Zangief impressionne 25/09/2025, 17:58
Street Fighter 6 : C. Viper se dévoile avec les costumes dénudés de l'été pour 7 persos 04/08/2025, 17:31
Street Fighter 6 : Sagat déploie son trailer de gameplay, il a une allonge de dingue ! 16/07/2025, 09:52
Street Fighter 6 : Sagat arrive dans le jeu, il est immense et impressionnant 27/06/2025, 01:55


Street Fighter 6

Jeu : Baston
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
2 Juin 2023
2 Juin 2023
2 Juin 2023
2 Juin 2023

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
Street Fighter 6 : Capcom montre le gameplay d'Elena, ses animations sont classes, et sa tenue d'origine est bien là...
Street Fighter 6 : Elena arrive au mois de juin, première vidéo avec son nouveau Street Fighter 6 : Elena arrive au mois de juin, première vidéo avec son nouveau look
Street Fighter 6 : Capcom a sorti un guide pour maîtriser Mai Shiranui Street Fighter 6 : Capcom a sorti un guide vidéo pour maîtriser Mai Shiranui et toutes ses techniques...
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers