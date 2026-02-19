JeuxActuJeuxActu.com

Toy Story 5 : la tablette prend le pouvoir et Woody nous dévoile sa calvitie...

Disney et Pixar viennent de dévoiler la première bande-annonce officielle de Toy Story 5, et s'il y a bien une chose qui ne nous a pas échappé, c'est l'apparition de la calvitie de Woody. Et oui, 30 ans après le premier épisode, le cowboy emblématique nous prouve que même les jouets iconiques ne sont pas à l’abri du temps qui passe. Mais au-delà de ce détail visuel abordé par l'usure de sa chevelure (c'est malin), c’est la nouvelle menace qui va interpeller les parents, à savoir la tablette « Lilypad » offerte à Bonnie, et qui va voler la vedette aux jouets et de transformer radicalement leur univers. Fini les querelles entre peluches et figurines, désormais Buzz, Jessie et le reste de la bande doivent composer avec le numérique. Sur le plan narratif, Pixar joue sur une idée intéressante : la relève du groupe par Jessie et le rôle accru de Bonnie, qui pourrait devenir un personnage plus central, tout en conservant Woody comme figure emblématique grâce à un talkie-walkie qui relie la bande.

Visuellement, le film a l’air de jouer avec de nouvelles textures et séquences esthétiques, notamment des passages au style aquarelle, qui promettent un peu de fraîcheur. Evidemment, on sent que cet épisode va se démarquer davantage sur l'histoire et les thèmes abordés qu'en termes de visuels qu'on commence à connaître par coeur pour la série. Toy Story 5, co-écrit et co-réalisé par Andrew Stanton, débarquera dans les salles françaises le 17 juin 2026.



le jeudi 19 février 2026
