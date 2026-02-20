JeuxActuJeuxActu.com

MOUSE: P.I. For Hire : un boss battle avec Robo-Betty dans ce nouveau trailer de gameplay

MOUSE P.I. For Hire continue de cultiver sa singularité avec la publication d’un nouveau trailer de gameplay dévoilé lors du Convergence Showcase (nous aussi on découvre son existence). Cette fois-ci, la vidéo met en lumière Robo-Betty, un boss à combattre dans les profondeurs d’un laboratoire secret sur un espèce de ring électrifié. Ce qu'on observe, c'est que le combat se déroule en trois phases avec une apparence et des attaques qui évoluent au fil de l'affrontement. Comme d'habitude, le jeu se distingue toujours par sa direction artistique inspirée des cartoons des années 1930 et du cinéma noir de la même époque. Entièrement dessiné à la main, image par image, MOUSE P.I. For Hire se distingue aussi pour son style noir et blanc « rubber hose », mais proposera néanmoins un FPS nerveux, qui mélange arsenal déjanté, combats explosifs et affrontements de boss frénétiques comme on vient de le voir. 

Sortie attendue le 19 mars 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.



